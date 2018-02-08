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08.02.2018 21:17

Вице-губернатор Бондаренко обнаружил опасные заснеженные крыши в историческом центре

Борьба с последствиями обильного снегопада в исторических районах Петербурга не принесла ожидаемых результатов. При этом опаснее всего ходить под крышами в центре города. 

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко, 8 февраля он повторно проверил уборку кровель «на местах» в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Критические нарушения нашлись в каждом, но больше всего их выявили в Центральном. Там снежные «шапки» заметили по пятидесяти адресам. При этом на 6-й Советской, на Рубинштейна и на набережной реки Фонтанки до Гороховой вычищенных крыш не увидели вовсе. За большинство адресов с не устроившим проверяющих качеством уборки отвечает Жилкомсервис № 3 Центрального района. 

В Петроградском районе претензии предъявили, в том числе, к двум школам на Введенской, 15 и 16-18. В Адмиралтейском к уборке подошли ответственнее: наледь заметили только на кровле четырехэтажки на Гороховой. Не так много нарушений нашли и на Васильевском острове, однако местные заснеженные крыши отметили особо. Некоторые участки на Среднем проспекте В.О. вместе с петроградским Малым проспектом, Введенской, Красного курсанта и Литейным проспектом в центре занесли в особый список, который направили главам районов. Расчистить эти кровли вице-губернатор требует срочно.

Ранее с уборкой кровель управляющие компании поторопил Жилищный комитет. Температура воздуха в скором времени пойдет вверх, и тогда наледь начнёт падать. Скорости добавляют напоминанием об уголовной ответственности. 


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