Смольный просит возбудить уголовное дело против владельца особняка Веге

Владелец аварийного особняка Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38, лит. Б (регионального памятника) может попасть под уголовное дело по статье 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия), ответственность по которой — штраф до миллиона рублей или до двух лет лишения свободы. Обращение с просьбой возбудить дело направил главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову депутат ЗакСа Северной столицы Алексей Ковалев. А накануне, 7 февраля, депутата поддержал и петербургский комитет по охране памятников (КГИОП), отправив в главк соответствующее письмо.

Зданием, построенным в 1890 году, уже шесть лет владеет ОАО «НПФ «Пигмент». За это время, говорят специалисты комитета, собственник не сделал в доме ничего. Как утверждает КГИОП в письме, предприятие, подписав в 2014 году охранное обязательство, не исполняет многочисленные предписания судов о понуждении к проведению ремонта и реставрации. КГИОП подчеркивает, что «вследствие незаконного бездействия собственника, объект находится в неудовлетворительном состоянии, которое продолжает ухудшаться в связи с неисполнением судебных решений». Ведомство просит главу МВД «поддержать обращение депутата Алексея Ковалева и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела».

Ковалев обращался в ГУ МВД с требованием о возбуждении дела еще в феврале 2017-го, то есть год назад, но тогда получил отказ. Однако после повторного обращения депутата в декабре прошлого года это предписание было отменено прокуратурой Петербурга. В январе 2018-го ведомство приняло решение о проведении судебной строительно-архитектурной экспертизы.

Киновиевский ультрамариновый завод (ныне «Пигмент») основал промышленник Георгий Веге в 1876 году. При нем в конце XIX века был построен и особняк (автор проекта неизвестен). Сегодня комплекс считается выявленным объектом культурного наследия, а сам особняк — региональным памятником архитектуры.