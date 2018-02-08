Чиновников послали на «Грозу»

600 госслужащих из Смольного в субботу поведут в Большой драматический театр. Больше всего искусства достанется финансистам.

Вице-губернатор Александр Говорунов, отвечающий в Смольном за кадры, взял на себя функцию культпросвета. С его подачи более 600 государственных служащих свой выходной проведут не на диване у телевизора, а наслаждаясь речью великих режиссеров и театральных деятелей. Не потратят на это даже бюджетных средств — чиновников обязали самостоятельно оплатить поход в театр.

«Отчего люди не летают так, как птицы?» – возможно, повторяя эту фразу из пьесы Островского «Гроза», придут в понедельник на работу чиновники Смольного. Или вот эту: «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать» (монолог Кулигина). Впрочем, не исключено, что большинство не так сильно вдохновится пьесой, ведь искусством сложно насладиться из-под палки.

Как рассказали «Фонтанке» в нескольких ведомствах, на днях из комитета по кадрам было спущено письмо за подписью вице-губернатора Александра Говорунова, где тот, ссылаясь на губернатора Полтавченко, оповещает о начале действия проекта «БДТ-Смольному». Участникам проекта были обещаны «редкая возможность встречи с театральными деятелями», раскрытие «особенностей сценического процесса», знания о приемах работы с публикой и расшифровка театрального языка. Согласно программе, предлагалось послушать вступительное слово о творчестве Островского от доктора искусствоведения Нины Шалимовой, затем просмотреть спектакль, потом главы комитетов и ведомств могли встретиться с творческой группой (всех подряд на это обсуждение не звали в виду ограниченности площадей).

Кроме того, отдельно из комитета по кадрам было спущено второе письмо. «Прошу обеспечить приобретение билетов участниками мероприятия в соответствие с контрольными цифрами», – говорилось в нем. Далее — список ведомств и комитетов с необходимой численностью.

Согласно нему, больше всего билетов должны выкупить в комитете по финансам — сразу 30 человек оттуда должны в субботу посмотреть «Грозу». В КИО — 26 отвлекут от работы с бумажками. Шестерых решили отправить в театр от комитета по культуре. От архивного комитета пойдут всего двое.

В итоге в Смольном таким образом окультурят более 620 человек. В обязательном порядке обозначена явка не только рядовых служащих, но и руководителей комитетов. Им предписано взять с собой еще и супруга. При этом, как утверждают собеседники «Фонтанки», отправить вместо себя друга или члена семьи никак — билеты нужно купить именно госслужащим.

«Заплатить за это нужно рыночную цену — 1-3 тысячи рублей за место в партере. Для глав комитетов аппарат Смольного еще и выкупил билеты в 3-м ряду, чтобы сидели все вместе. Теперь им не отвертеться, нужно билеты выкупать у коллег. И ладно бы этот культпоход был со скидкой или бесплатный, так ведь в театр каждый и сам может сходить в удобной ему компании, а тот, кто театр не любит, таким образом вряд ли сможет приобщиться к искусству».

Автор идеи вице-губернатор Александр Говорунов, а также его подчиненные в комитете по кадрам заверили «Фонтанку», что госслужащие все неправильно поняли, а поход на «Грозу» – делу исключительно добровольное.

«Если опыт такого просмотра будет удачным, мы продолжим его на других театральных площадках города. При этом, подчеркну, такой «поход» в театр – дело исключительно добровольное. Желающие приобретают билеты самостоятельно, через сайт, по стоимости, которая действует в театре», – процитировали Говорунова в его пресс-службе.

«Раньше была практика проводить беседы перед спектаклем. Хорошая практика. Послушаешь специалистов, составишь свое мнение, а там и перечитаешь знакомое произведение, почитаешь что-то дополнительно. Поэтому и была поддержана идея культурно-просветительского проекта для государственных гражданских служащих. Сам статус Петербурга как культурной столицы обязывает чиновников обладать широкой эрудицией и вкусом, уметь анализировать, разбираться в современных культурных тенденциях. Это важно, независимо от того, в какой сфере работает чиновник. Он работает в Санкт-Петербурге!», – утверждает вице-губернатор.

Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий сегодня не стал комментировать «Фонтанке» информацию об обязательном посещении госслужащими его спектакля.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»