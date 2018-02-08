За сутки в Петербурге набрали 5,5 тысяч грузовиков снега

Минувшие сутки стали рекордными для дорожных предприятий Петербурга. В этом году февралю хватило нескольких дней, чтобы вдвое превысить прошлогодние показатели.

Как сообщили в комитете по благоустройству Смольного 8 февраля, за шесть дней снегопада на петербургские улицы выпало больше полуметра снега. Годом ранее 27 см осадков насчитали за весь февраль. За прошлые сутки город очистили от 55 тысяч кубометров, что стало своеобразным рекордом для дорожников. В комитете отметили, что с начала зимы таких цифр ещё не было.

В администрации Кронштадтского района привели свою статистику, но отправленные на утилизацию осадки посчитали за неделю.

«Свыше 8 тысяч кубометров выпавшего снега вывезено за неделю городскими коммунальными службами с территории Кронштадтского района, что сопоставимо с водоизмещением современной дизель-электрической подводной лодки, стоящей на вооружении Балтийского флота России», – конкретизировали последствия снегопада в администрации.

На борьбу с природой в Петербурге выдвинули тысячу спецмашин и больше 700 дворников. Отмечается, что главные магистрали практически расчищены. Днем от сугробов избавляли Большой Сампсониевский проспект, Кантемировскую, Федора Абрамова, проспекты Мориса Тореза, Луначарского, Королева, Шуваловский, шоссе Революции, улицы Ивана Черных, Морской Пехоты, Школьную, Хошимина и другие. Фронт завтрашних работ определят на ночном совещании. Накануне глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский пообещал привести улицы в порядок к понедельнику.