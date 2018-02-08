Как смотреть Олимпиаду

Олимпиада в Пхенчхане официально стартует уже завтра. «Фонтанка» рассказывает, где ее смотреть, во сколько и на какие соревнования нужно обратить особое внимание для поднятия патриотического духа.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Сборную России из-за отстранения на фоне допингового скандала будут представлять 168 спортсменов, хотя еще есть шанс, что спортивный суд увеличит эту цифру. Зато при желании без особых проблем можно будет увидеть выступление почти каждого из них. По крайней мере, возможности такие есть.

Где смотреть

Выбор огромен, как никогда. Отечественные телеканалы долго думали, стоит ли с учетом всех событий вообще показывать Олимпиаду: зачем устраивать пиар тем, кто нас так обидел? В декабре ВГТРК об этом даже прямо заявила. Но в конце концов бойкота не случилось, и телевизионщики передумали. И Первый канал и «Россия» будут транслировать соревнования в меньших объемах, чем обычно, но эфир большинства каналов из сетки «Матч ТВ» на ближайшие две недели почти полностью посвящен Олимпиаде. Единственное, что бросается в глаза, – ни Первый канал, ни «Россия» не покажут церемонию открытия. Эту важную часть Игр увидят только зрители «Матч ТВ». Начало в 14:00 по московскому времени.

Совершенно легально Олимпиаду можно будет посмотреть в Интернете сразу на двух отечественных площадках – на «Яндексе» и Mail.ru. Мало того, что они покажут Игры в полном объеме в прямом эфире, там же можно будет найти записи прошедших соревнований или нарезку их самых ярких моментов. Традиционно показывает эфир «России» и Sportbox.ru.

Календарь соревнований кликабелен, время указано московское.

Когда смотреть

Расписание большинства финалов довольно удобное для россиян почти в любой точке страны. Есть отдельные соревнования, которые будут начинаться в 4 часа утра (например сноуборд, горнолыжный спорт, керлинг), но в основном это интервал с 10 до 15 часов.

Исключение составляет разве что женское фигурное катание, где шансы россиян на золото особенно высоки. Как мы уже писали, с вероятностью 99 процентов бороться за первое место тут будут Евгения Медведева и Алина Загитова. Чтобы увидеть развязку соперничества этих прекрасных девушек, таки придется встать 23 февраля в 4 часа утра, хотя последняя смена, где будет выступать сильнейшие, будет уже ближе к 7 часам утра.

Ну и еще одно неприятное исключение – хоккейный турнир. На групповом этапе время начала матчей с участием сборной России приемлемое: игра со Словакией 14 февраля начнется в 15:10, со Словенией 16 февраля – в 10:40, 17 февраля с США – в 15:10. В плей-офф уже не так весело. Одна из игр четвертьфинала стартует в 6:10, а финальный матч – в 7:10.

Что смотреть

В связи с непростой кадровой ситуацией, которую России организовали на пару Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство, список возможных медалистов не так уж и велик. Исходя из крайне позитивных оценок «Фонтанки», россияне могут претендовать на 14-15 медалей. Западные СМИ относятся к шансам россиян более скептически. Например, международное новостное агентство The Associated Press предположило, что олимпийская сборная России выиграет девять медалей. Причем из них две награды приписали лыжнику Сергею Устюгову, еще не приглашенному на Игры. По мнению американской аналитической компании Gracenote, россияне выиграют 8 медалей. Для сравнения: на своих самых худших пока зимних Олимпийских играх в Ванкувере-2010 Россия взяла 15 наград (3 золотые медали, 5 серебряных, 7 бронзовых).

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»