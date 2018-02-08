Жителя Петербурга осудили за продажу заменителей мужчин

Популяризация подручных источников женской радости ввела петербуржца в криминальный блуд. Владельцев секс-шопа озадачило неконтролируемое исчезновение продукции с прилавков.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 8 февраля, Александр Иванов обвинялся в присвоении денежных средств, вырученных от продажи товаров интимного назначения. Он работал в недавно открытом магазине и проявил себя незаурядным специалистом по товарам народного потребления с женским уклоном. Бойко из рук Александра расходились 18-сантиметровые фаллоимитаторы «Мачо» на присоске, гели и лубриканты с возбуждающим эффектом, средства для воплощения не только классических фантазий, ну и контрацептивы.

Рост продаж, видимо, не сказывался на премиальных, и часть выручки Александр пропускал мимо кассы, компенсировал свои старания. Когда владельцы интим-магазин заметили разночтения в реализованном ассортименте и кассовых сборах, подали на продавца заявление.

Следователь и прокурор, утверждавший обвинительное заключение, проявили суровость. Дело было возбуждено по статье 160 УК – «Присвоение или растрата». Преступление относится к экономическим, санкции по сравнению с обычной кражей жестокие. Если штраф, то от 150 тысяч. Альтернатива – принудительные работы или срок. Судья Красногвардейского суда Наталья Козунова противопоставила мужскому характеру обвинения женское милосердие и приговорила продавца к году лишения свободы, но условно.