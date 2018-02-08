Суд обязал привести в порядок дачу Кривдиной в Сестрорецке

Сестрорецкий райсуд обязал владельца федерального памятника — деревянной дачи Кривдиной в Курортном районе — принять должные меры по сохранению здания, сообщила 8 февраля Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Иск к владельцу – ООО «Норд Отель» предъявил прокурор Курортного района. В качестве третьего лица в деле выступил комитет по охране памятников (КГИОП).

Поводом для иска стала проверка, которую прокуратура провела вместе с комитетом. Она показала, что в результате небрежения собственника памятник частично разрушен.

Истец просил обязать «Норд Отель» в течение полугода провести первоочередные консервационные работы; в течение 9 месяцев по заданию КГИОП разработать документацию по ремонту и реставрации; в течение 20 месяцев полностью отреставрировать памятник. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.