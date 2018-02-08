"Зенит" проиграл "Вайле"

8 февраля сине-бело-голубые провели четвертый матч в Турции, «Зенит» проиграл датскому клубу «Вайле», петербуржцы терпят первое поражение на зимних тренировочных сборах.

На седьмой минуте встречи «Аллан Соуза выскочил один на один и переиграл Юрия Лодыгина — 0:1. На 37-й минуте датчане упрочили преимущество — Давид Аршакян получил мяч в полном одиночестве и расстрелял уже Михаила Бабурина — 0:2, сообщает официальный сайт клуба

Петербуржцы потерпели первое поражение в рамках зимних тренировочных сборов. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 10 февраля против словенского «Марибора». Встреча пройдет на стадионе «Мардан» и начнется в 12:00 по петербургскому времени.​