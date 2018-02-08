В послании парламенту Путин будет говорить о науке
Президент России Владимир Путин в Новосибирске заявил, что посвятит часть своего послания Федеральному собранию проблемам науки.
О своих планах Путин рассказал 8 ноября в Новосибирске, где прошло заседание Совета по науке и образованию. Президент рассказал, что использует услышанное на встрече в своей речи.
«Безусловно, использую это и в послании, которое сейчас готовится, но не просто для того, чтобы сказать об этом, а для того, чтобы сделать ваши предложения программой нашей совместной работы», — сказал глава государства, пишет РБК.
В ходе выступления перед учеными, стенограмма которого размещена на сайте Кремля, Путин отметил, что для изменения качества жизни и «придания мощной динамики развитию России» сильнейшие ученые и исследовательские коллективы должны получать государственное содействие. Условием для него должен быть конкретный, практический результат, создание глобально конкурентоспособных продуктов и прорывных технологий.
«На основе передовых решений предстоит на качественно новом уровне организовать деятельность государственных и социальных учреждений, транспорта и управления городами, занять лидирующие позиции в сфере разработки и применения систем искусственного интеллекта», — сказал он.
Также Путин заявил о том, что необходимо продолжить развитие исследовательской инфраструктуры, которая станет основой для реализации масштабных исследовательских программ, центром научного сотрудничества для всего евразийского пространства.
Еще одной задачей президент назвал поддержку молодых ученых. «Путь в науку для одаренных ребят должен начинаться уже со школьной скамьи», — сказал он.
Кроме того, президент заявил о необходимости повышать открытость российской науки и расширять взаимодействие с другими странами. «Надо предложить такие инструменты, которые позволят не только привлекать выдающихся ученых в качестве руководителей лабораторий, но и формировать в России мощные международные исследовательские коллективы», — сказал Путин.
Дата президентского послания Федеральному собранию пока не определена.