В послании парламенту Путин будет говорить о науке

Президент России Владимир Путин в Новосибирске заявил, что посвятит часть своего послания Федеральному собранию проблемам науки.

О своих планах Путин рассказал 8 ноября в Новосибирске, где прошло заседание Совета по науке и образованию. Президент рассказал, что использует услышанное на встрече в своей речи.

«Безусловно, использую это и в послании, которое сейчас готовится, но не просто для того, чтобы сказать об этом, а для того, чтобы сделать ваши предложения программой нашей совместной работы», — сказал глава государства, пишет РБК.

В ходе выступления перед учеными, стенограмма которого размещена на сайте Кремля, Путин отметил, что для изменения качества жизни и «придания мощной динамики развитию России» сильнейшие ученые и исследовательские коллективы должны получать государственное содействие. Условием для него должен быть конкретный, практический результат, создание глобально конкурентоспособных продуктов и прорывных технологий.

«На основе передовых решений предстоит на качественно новом уровне организовать деятельность государственных и социальных учреждений, транспорта и управления городами, занять лидирующие позиции в сфере разработки и применения систем искусственного интеллекта», — сказал он.

Также Путин заявил о том, что необходимо продолжить развитие исследовательской инфраструктуры, которая станет основой для реализации масштабных исследовательских программ, центром научного сотрудничества для всего евразийского пространства.

Еще одной задачей президент назвал поддержку молодых ученых. «Путь в науку для одаренных ребят должен начинаться уже со школьной скамьи», — сказал он.

Кроме того, президент заявил о необходимости повышать открытость российской науки и расширять взаимодействие с другими странами. «Надо предложить такие инструменты, которые позволят не только привлекать выдающихся ученых в качестве руководителей лабораторий, но и формировать в России мощные международные исследовательские коллективы», — сказал Путин.

Дата президентского послания Федеральному собранию пока не определена.