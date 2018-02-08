Сибирячка отсудила компенсацию за оскорбившее верующих соседство кулича и яиц

В Красноярске женщина отсудила у государства компенсацию за незаконное привлечение к ответственности и судебные мучения. Буйная фантазия прокуратуры, которая сочла излишне интимной близость кулича и яиц, стоила казне несколько тысяч.

Как сообщил 8 февраля глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, поводом для разбирательства стала пасхальная фотография с традиционными, но гигантскими символами христианского праздника. Репост картинки на свою страницу «ВКонтакте» Ирина Кудинова сделала в апреле прошлого года. Как следует из материалов дела, мониторя Интернет на предмет нарушений, на фотографию наткнулась прокуратура края. Сотрудники надзорного органа работали с воображением, и расстановка атрибутов религиозного праздника натолкнула их на вполне земные мысли. Фаллический символ на снимке увидели и привлечённые эксперты.

Кудинову обвинили в умышленном осквернении предметов религиозного почитания (часть 2 статьи 5.26 КоАП РФ), пострадавшими себя признали иерей и ряд прихожан храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех. Однако судью им убедить не удалось. Возражений против того, что кулич и крашеные яйца – предметы религиозного почитания, у нее не нашлось, но фаллического в их близости, как и основательности в доказательствах прокурора судья не увидела. Дело прекратили за отсутствием состава административного правонарушения.

Советский районный суд Красноярска оценил незаконное привлечение к административной ответственности и судебные издержки в 23 тысячи рублей, пишет Чиков. Платить поручено Минфину.