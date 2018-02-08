Напротив МИД РФ поставят памятник Примакову

Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе одобрила возведение памятника экс-премьеру Евгению Примакову в центре Москвы, сообщает 8 февраля официальный сайт столичного парламента.

Монумент будет установлен в сквере напротив МИД России на пересечении улицы Смоленская и площади Смоленская-Сенная. Автором памятника станет скульптор Георгий Франгулян и коллектив под его руководством. Эскизный проект памятника одобрен экспертами, согласован с родственниками Примакова и руководством МИД России, добавляется в сообщении.

Глава МИД России Сергей Лавров в мае выступил с предложением поставить памятник Примакову на Смоленской площади.

Евгений Максимович Примаков (29 октября 1929 — 26 июня 2015, Москва) — советский и российский политический и государственный деятель, председатель Правительства Российской Федерации (1998—1999), министр иностранных дел РФ (1996—1998), руководитель Центральной службы разведки СССР (1991), директор Службы внешней разведки России (1991—1996), председатель Совета Союза Верховного Совета СССР (1989—1990).