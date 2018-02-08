"Краснодар" объявил о заключении контракта с Шатовым

ФК "Краснодар" 8 февраля на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Олегом Шатовым.

Клуб арендовал футболиста у "Зенита" до конца текущего сезона с правом выкупа. Шатов выбрал игровую футболку с номером 18 и уже сегодня сыграет за новый клуб в контрольном матче против "Видеотона".

Напомним, Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. Ранее сообщалось, что аренда Шатова обойдется «Краснодару» в 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов южане заплатят «Зениту» за выход игрока в очном матче команд. Кроме того, в соглашении прописана возможность выкупа Шатова за 5 – 6 миллионов евро в зависимости от его результатов.