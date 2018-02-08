В Киеве станцию метро "Петровка" в рамках декоммунизации переименовали в "Почайна"

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование столичной станции метро "Петровка" в "Почайна". Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Киевсовета.

"Станция метро "Петровка" переименована в "Почайна" – в соответствии с названием реки Почайна, которая является одной из древнейших в Киеве", – говорится в сообщении, которое приводит телеканал "112 Украина".

Также, согласно документу, Куреневско-Красноармейская (синяя) линия столичной подземки получила новое название – Оболонско-Теремковская.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 70 депутатов. Общественные обсуждения о переименовании станции метро "Петровка" проходили с 29 мая до 29 июля 2017 года. Новое название "Почайна" поддержали 80% граждан, которые присоединились к голосованию, говорит издание, правда, при этом не публикует количество киевлян, которые решили принять участие в этой акции.

Cтанция метро "Петровка" была открыта в 1980 году. Название происходит от фамилии известного революционера, советского партийного деятеля, главы Всеукраинского центрального исполнительного комитета Г. И. Петровского.

Почайна – легендарная, практически исчезнувшая река в Киеве, правый приток Днепра. Она вытекала из Иорданского озера. На Украине её считают возможным местом крещения Руси князем Владимиром Святославичем в 988 году. В верховье реки Почайны было раскопано древнее поселение.