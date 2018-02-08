Директор «Балтзавода» избавится от приставки врио
Алексей Кадилов, который с мая 2016 года работает в качество врио генерального директора «Балтийского завода», получит постоянный статус.
Как сообщили «Фонтанке» 8 февраля в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, после реорганизации предприятия – присоединения ООО «Балтийский завод-Судостроение» к АО «Балтийский завод» – Кадилов станет гендиректором на «постоянной основе».
«В настоящее время проводятся корпоративные мероприятия с целью исключения приставки «врио», оставшейся после реорганизации предприятия», – заявили в корпорации.
Справка:
"Балтийский завод" основан в 1856 году. За это время предприятие построило более 500 судов и кораблей, среди которых атомные ледоколы и атомные ракетные крейсеры, суда космической связи и специального назначения. Кроме судов и кораблей, в машиностроительной номенклатуре завода есть теплообменное оборудование для атомных станций, пусковые установки, котельное оборудование, оснащение для судового машиностроения: винты, валы, судовая арматура и многое другое.