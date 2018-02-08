Два банка аккредитовали ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «Газпромбанк» и ПАО «АК БАРС» Банк аккредитовали жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная».

Оформить ипотеку в АО «Газпромбанк» можно при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 10% стоимости квартиры. Минимальная процентная ставка составит 9,3% годовых. Максимальный срок кредита – 30 лет, максимальная сумма – 60 млн рублей.

В ПАО «АК БАРС» Банк оформить ипотеку можно при условии внесения первоначального взноса не менее 10% стоимости квартиры. Процентная ставка – от 9,9% годовых. Максимальная сумма определяется по оценке платежеспособности заемщика, кредит выдается на максимальный срок до 25 лет.

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть квартир будет сдаваться с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля.

«Дом на Блюхера» строится в одном из самых благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет превосходную транспортную доступность. В районе работает несколько государственных поликлиник для детей и взрослых, есть детские сады, школы, спортивные комплексы, продуктовые магазины и гипермаркеты.

Завершение строительства жилого комплекса «Дом на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

Справка о ГК «Эталон»



ЖК «Дом на Блюхера», застройщик «Эталон ЛеСнпецСму», проектная декларация на сайте lenspecsmu.ru/upload/iblock/e4a/pd_150118.pdf

АО «Газпромбанк», генеральная лицензия Банка России №354

ПАО «АК БАРС» Банк, генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г.