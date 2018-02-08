«Балтрос» приумножает Славянку и Ленсоветовский

Лишенные транспортной инфраструктуры и "человеческого" уровня обеспечения школами, садиками и поликлиниками, жители Славянки и Ленсоветовского могут получить от 6 до 8 тысяч соседей - если Смольный разрешит застроить десятиэтажками 24 га по другую сторону Московского шоссе.

Совладелец ГК «Балтрос» и экс-глава совета директоров «Зенита» Давид Трактовенко не оставляет попыток освоить принадлежащий ему участок в 24 гектара близ поселка Ленсоветовский, по другую сторону Московского шоссе. Как стало известно «Фонтанке», в понедельник, 12 февраля, городская Комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) рассмотрит проект принадлежащего Трактовенко ООО «Юнитис». Компания запросит у Смольного разрешить в этой зоне условно-разрешенный вид использования (УРВИ) «многоэтажная жилая застройка».

Трактовенко владеет участком на праве собственности, а о его намерениях застроить земли известно с 2015 года, — именно тогда в Пушкинском районе прошли первые публичные слушания по предоставлению УРВИ. Малоэтажная застройка инвестору не подходит: он намерен строить десятиэтажные дома. Причем ранее в паре с ООО «Юнитис» на публичных слушаниях рассматривалась и судьба соседнего участка вдвое большего размера — 50 гектаров. Он принадлежит другой структуре – ООО «Стройагробалт».

Связей с Трактовенко у нее не прослеживается, но есть иные: «Стройагробалт» аффилирована с УК «Южные ворота», которая располагает огромным банком земель в Пушкинском и Колпинском районах, по обе стороны Московского шоссе.

Первые публичные слушания по обоим участкам состоялись в Пушкине в марте 2015 года. Причем тогда жителям Ленсоветовского озвучили цифру не в восемь, а в 23 тысячи человек — столько соседей прибавилось бы у обитателей этого поселка и Славянки в том случае, если бы оба участка были застроены согласно замыслам инвесторов. В протоколах слушаний от 2015 года точно записана предполагаемая численность населения будущих районов: +8226 человек для участка Трактовенко и 15500 для земель «Стройагробалта». Оба инвестора намеревались строить в 2018-2020 годах. Но в марте 2015-го комиссия по землепользованию и застройке Пушкинского района отказала им в согласовании искомого УРВИ «многоэтажная застройка». Отказ стал результатом публичных слушаний, на которых жители Шушар, Славянки и Ленсоветовского выступили категорически против ничем не обеспеченного нового жилого проекта. В протоколе отмечено, что отказ обоснован «сложной ситуацией по строительству объектов транспортной инфраструктуры и социального обеспечения на территории Пушкинского района».

На данный момент только в Ленсоветовском, к которому примыкают с другой стороны шоссе оба участка, живет порядка 15 тысяч человек. В ноябре 2017-го стало известно, что в 2018 году поселок не дождется ни новой школы на 1125 мест (ее даже не начали строить), ни детского сада на 190 мест, который должен был быть сдан в 2017 году. К его стройке тоже еще не приступали. На 15 тысяч «ленсоветовцев» работает лишь одна школа №460 плановой мощностью 180 учащихся, где учатся на самом деле 493 ребенка. На базе школы функционирует детсад на 230 воспитанников, но ходит туда 441 ребенок. Еще один детсад на 200 мест уже введен в эксплуатацию, но его все равно недостаточно. За последние девять лет в Ленсоветовском было построено и введено в эксплуатацию 20 домов на 4517 квартир. А до 2026 года в поселке планируется возвести еще 248 тысяч кв м жилья.

В Славянке, где на данный момент минимум 40 тысяч жителей, ситуация не лучше. Напомним, строила этот район та же самая ГК «Балтрос». Большой жилой конгломерат начали заселять в 2014-м году, но спустя три года транспортная ситуация в нем не улучшилась. «Фонтанка» не раз в красках описывала, как жители Славянки проводят часы в утренних очередях на маршрутки и попытках выбраться из транспортного коллапса. Детсадов и школ в районе тоже по-прежнему не хватает. В Пушкинской администрации признают, что по социалке район отстает от строительства жилья практически в два раза. На «температурной карте» обеспеченности социальной инфраструктурой он самый «красный» в городе — «лидер по отставанию», говорят местные чиновники.

На этом фоне намерения ГК «Балтрос» пробиться через «заслон» в лице Комиссии по землепользованию выглядят как минимум рискованно. (Второй инвестор – «Стройагробалт» – после неудачи на слушаниях 2015 года активности не проявлял). Структура «Балтроса» оказалась проворнее: в декабре 2016 года в Пушкинском районе снова прошли публичные слушания — на этот раз уже только по участку ООО «Юнитис». Суть проекта изменилась мало: площадь участка — 247 тысяч кв. м, площадь застройки многоэтажными домами — 25 тысяч кв.м. Инвестор намерен возвести 313,5 тысячи кв.метров недвижимости, общая площадь квартир – 168 тысяч кв.метров. Скорректированы были лишь планы по числу жителей — теперь в документах значится не восемь тысяч, а шесть.

Эти слушания закончились иначе: в протоколе собрания значится «рекомендовать» – то есть разрешить многоэтажное строительство. Протесты местных жителей, не менее эмоциональные, чем в прошлый раз, успеха не имели: в протоколе большую их часть отнесли к перечню отклонённых и никак не учли. Правда, «рекомендовать» было решено при определенных условиях. Во-первых, инвестор должен до получения градпланов на жилые дома заключить со Смольным соглашения на строительство социалки, во-вторых, поучаствовать в стройке легкорельсового трамвая до Ленсоветовского, и в третьих — организовать велодорожку от своего жилого комплекса до городу Пушкина. «Велодорожка как улучшение транспортной инфраструктуры смотрится особенно очаровательно, – говорит координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев. – Это утопия, какая велодорожка через Московское шоссе?» Что касается трамвая, то на данный момент его маршрут протянут и зафиксирован в Генплане только до Славянки. И даже в этих границах ввести его обещают не ранее 2025 года. А расширения Московского шоссе в городской Адресной программе нет по крайней мере до 2020 года.

Основательность обещаний инвестора окончательно оценят в Смольном.

Судя по документам к заседанию КЗЗ, представители «Балтроса» на совещании в комстрое соглашались за свой счет построить в районе часть инфраструктуры и передать ее безвозмездно в собственность города. Пока в списке обещаний — школа на 825 мест, два детсада на 165 мест, два гипермаркета и ряд торговых объектов, небольшая поликлиника, два многоэтажных паркинга. Однако никаких соглашений с городом компания еще не заключала: есть только письмо с заверениями о готовности поучаствовать в создании социальной инфраструктуры, но уже после утверждения проекта планировки территории под строительство, которого тоже еще нет.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»