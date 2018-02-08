ГК «Пионер» открыла продажу квартир третьей очереди LIFE-Лесная

Группа компаний «Пионер» вывела в продажу квартиры третьей очереди жилого квартала LIFE-Лесная.

Объект возводится на Новолитовской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная». Третья очередь проекта включает два корпуса в 12 и 13 этажей. В них запроектировано 635 квартир от студий до четырехкомнатных. Квартирография включает как традиционные квартиры, с изолированными комнатами и кухней, так и востребованные варианты европланировок.

В продажу выведено ограниченное количество квартир, расположенных в корпусе 3.1. Все квартиры в корпусе будут передаваться покупателям с подготовкой под чистовую отделку. Стоимость квадратного метра начинается от 100,5 тыс. рублей. До конца февраля при 100%-ной оплате, в том числе с оформлением ипотеки, на квартиры третьей очереди предоставляется скидка 5%.

Ввод третьей очереди в эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года. Продажа квартир в ЖК LIFE-Лесная осуществляются в соответствии с федеральным законом РФ №214-ФЗ.

Жилой квартал аккредитован 14 банками, в их числе ведущие российские финансовые организации – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Минимальный первоначальный взнос составляет 5% от стоимости жилья, максимальный срок кредитования – до 30 лет, процентная ставка начинается от 9% годовых. С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте https://lifelesnaya.ru/kak-kupit

Приобрести квартиру в ЖК LIFE-Лесная можно по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» от АИЖК. Льготная ипотека по ставке 6% годовых доступна семьям, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья, срок кредитования – от 3 до 30 лет.

Подробнее о программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» от АИЖК можно ознакомиться на сайте дом.рф

Жилой квартал LIFE-Лесная включает шесть жилых домов от 10 до 13 этажей на 1791 квартиру, а также подземный паркинг, магазины и сервисы на первых этажах, супермаркет и детский сад. В жилом квартале предусмотрены места для отдыха, детские и спортивные площадки. Завершение строительства всего ЖК LIFE-Лесная общей площадью 195 тыс. кв. м намечено на 2020 год.

Сроки проведения акции: с 1 по 28 февраля 2018г., подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно ознакомиться на сайте https://lifelesnaya.ru/aktsii/start-prodazh-3-ocheredi

Справка о компании ГК "Пионер"

ЖК "Life на Лесной" - застройщик ООО "Петербургская инвестиционная фирма "Пионер", разрешение на строительство №78-03-0386-2017 от 19 мая 2017 года, проектная декларация на сайте https://lifelesnaya.ru/o-proekte/dokumenty

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