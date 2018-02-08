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08.02.2018 17:28

«Газпром» назвал страны, от которых ждет разрешения на строительство «Северного потока-2»

«Газпром» ожидает получения разрешений на строительство «Северного потока-2» от Финляндии, Швеции, России и Дании, сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев 8 февраля.

Как сообщает «Газета.ру», по мнению топ-менеджера, получить от них ответ газовый холдинг рассчитывает в течение первого полугодия. «Сейчас важный очень этап, что вслед за разрешением, полученным в Германии на строительство газопровода в ее территориальных водах, мы в течение первого полугодия должны получить разрешения, соответственно, от Финляндии, Швеции, России и Дании», — сказал он. Топ-менеджер также подчеркнул, что «проект идет точно в графике, без каких-либо отклонений». «Рассуждать о каких-то сценариях, когда это (получение разрешений. — Прим. ред.) не произойдет, — плохая привычка», – отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что обсудил прокладку «Северного потока-2» с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном.

Справка:

Проект «Северный поток — 2» стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.


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