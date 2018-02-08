Майора Филипова похоронили в Воронеже

В Доме офицеров Северного военного городка Воронежа прошло прощание с погибшим в Сирии боевым летчиком майором Романом Филиповым. Сотни людей выстроились у входа в небольшое здание, которое не смогло вместить всех тех, кто хотел проводить в последний путь героя-офицера, сообщает 8 февраля Минобороны России.

Для участия в траурных мероприятиях в Воронеж прибыли статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков и главнокомандующий Военно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.

Выступая на траурном митинге, Николай Панков отметил, что «Роман был настоящим гражданином, человеком, летчиком с большими перспективами». «Глубоко убежден, что его именем будут называть улицы, школы, самолеты», – сказал он.

Проводить летчика в последний путь пришли и ученики школы № 85, в которой учился Роман Филипов. Они рассказали, что накануне в классах прошел урок мужества, на котором учителя рассказывали о подвиге офицера. После панихиды траурная процессия перешла на Коминтерновское кладбище, где летчика с воинскими почестями под оружейные залпы похоронили на Аллее Славы. Как сообщили в городской администрации, в траурных мероприятиях приняли участие более 30 тысяч человек.

Штурмовик Су-25 под управлением Романа Филипова 3 февраля был сбит над зоной деэскалации Идлиб из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, офицер подорвал себя гранатой. Указом президента РФ № 55 от 6 февраля майору Роману Филипову присвоено звание Героя России (посмертно).

Сегодня глава Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью летчика.