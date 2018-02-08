Ответ школьников Илону Маску

Робот-вездеход, исследовательский дрон, автоматизированный контейнер для раздельного сбора мусора, преобразователь волн и аппарат для реабилитации после инсульта. Школьники представили в Петербурге свои научные разработки.

XIV Балтийский научно-инженерный конкурс, в котором приняли более 500 школьников из России и стран ближнего зарубежья, завершился 8 февраля в Петербурге. Уже в мае абсолютные победители конкурса будут представлять Россию в США, на всемирной научной выставке Intel ISEF, которую также называют «Малой нобелевкой».

Не дожидаясь объявления результатов, «Фонтанка» выбрала пять самых ярких и, как показалось, перспективных разработок юных российских ученых и выяснила у их создателей, с какой страной они связывают свое научное будущее.

Абсолютными победителями Балтийского научно-инженерного конкурса в этом году стали шестеро юных ученых из Петербурга, в том числе Дмитрий Михайловский, – за новое формульное решение задачи об n ферзях (эта задача состоит в размещении на квадратной шахматной доске размерностью N на N клеток N ферзей, не угрожающих друг другу), а также Азиза Хусаинова из Самары (разработка лазерного микроструктурирования поверхности титана в жидкости) и Елена Ковальчук из Балаково Саратовской области, которая совместно с еще одним победителем, Олегом Кирилловым из Петербурга, представили проект моделирования дрейфа плавучих объектов. Теперь эта команда российских школьников отправится в США, на всемирную выставку Intel ISEF.

В этом году на конкурс поступило более 5 тысяч заявок. В финале свои научные разработки представили 516 участников из 55 регионов России. На протяжении всех конкурсных этапов работы участников оценивали более 400 российских ученых.

Даниил Ширяев