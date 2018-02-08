Жить в новом районе, не отказываясь от гастрономических удовольствий

Чтобы отведать высокую кухную, вовсе не обязательно выбираться в центр. Рестораны с интересными и необычными форматами открываются вблизи новых микрорайонов Петербурга.

Переезд в новые районы больше не влечет за собой культурную изоляцию и лишение гастрономических удовольствий. Новоселы ЖК «Образцовые кварталы» на Царскосельских холмах могут наслаждаться кулинарными изысками в ресторанах, расположенных всего в 10-15 минутах езды, в Московском районе или в городе Пушкин.

В окрестностях Царскосельских холмов можно подыскать заведения для самых разных компаний, бюджетов и вкусов. В Пушкине – множество небольших семейных кафе и кондитерских. Согласитесь, приятно выпить чашечку какао в морозный день после прогулки по Екатерининскому саду. В окрестностях работают знакомые петербуржцам сетевые кафе «Буше», «Штолле».

Пообедать после прогулки или организовать семейный праздник можно в ресторанах средней ценовой категории – с чеком до тысячи рублейбез учета напитков (здесь и дальше по данным RestoClub). На выбор – места с европейской, грузинской или даже крымско-татарской кухней. Ее можно отведать в ресторанах «Мечта», «Мимино» – находятся напротив администрации Пушкинского района – и в «Ялте» на Кузьминском шоссе. Чуть дороже обойдется обед или ужин в итальянских «Бона Капона» или «Челентано» в Пушкине. Средний чек в них составляет 1100-1200 рублей.

Если хочется пригласить вторую половину на романтический вечер, подойдут рестораны с авторской кухней, живой музыкой и уникальными видами. Неподалеку от Царскосельских холмов есть подходящие – «Нордик» на Пулковском шоссе, «Певческая башня» и Mze в центре Пушкина. В них средний чек колеблется от 1300 до 1600 рублей.

Взыскательный покупатель выбирает жилье, учитывая близость социальных объектов, мест для развития, творчества и досуга. С развитием инфраструктуры проекты в отдалении от центра начинают все больше отвечать таким требованиям, жизнь в них становится насыщенной и разнообразной. И это уже оценили жители комплексов ООО «Терминал-Ресурс», строящихся «На Царскосельских холмах».

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya