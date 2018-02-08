Смартфоны Samsung Galaxy A8 и Samsung A8+: особенности, сходства и различия

Компания Samsung выпустила две новых модели из серии А, традиционно пользующейся популярностью в России. Общая идея А-серии заключается в том, чтобы предложить пользователю смартфон, максимально похожий на топовую модель, в данном случае S8/S8+, но по более низкой цене и без ряда дорогостоящих функций.

Визуально A8 и A8+ довольно сложно отличить от флагманских моделей: те же материалы, схожий дизайн и те же цветовые решения (в России можно приобрести черный, серый, золотой и темно-синий варианты). В отличие от флагманов, которые не позволяют одновременно установить вторую сим-карту и карту памяти, у новинок А-серии есть два независимых лотка.

А вот камера у аппаратов A-серии оказалась чуть хуже, чем у флагмана: разработчики Samsung отказались от сдвоенной основной камеры (а вот фронтальная у них как раз оказалась двойная). Также у смартфонов A-серии были «удалены» такие функции, как поддержка док-станции DeX, беспроводная зарядка и довольно дорогие наушники AKG, которые можно найти в коробке с моделью S. Зато осталась возможность совершать платежи с помощью своего смартфона и технологии Samsung Pay осталась.

Из положительных характеристик моделей А также можно отметить большее время работы без подзарядки и наличие встроенного FM-приемника. Лицевая и задняя поверхности покрыты ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а также смартфон имеет защиту по стандарту IP68. Последнее означает, что телефон должен пережить погружение в воду на непродолжительное время, однако купаться с ним не нужно.

Если сравнивать аппараты A8 и A8+ между собой, то различий найдется не так много. По сути это одна и та же модель, выпущенная с разной диагональю экрана: у А8 она составит 5,6 дюйма, у А8+ — 6 дюймов. Разрешение дисплея в обоих случаях будет равным 1080x2220 точек, а плотность пикселей 440 ppi и 410 ppi соответственно. В качестве «сердца» аппарата используется 8-ядерный процессор Exynos 7885. А вот объем оперативной и встроенной памяти может варьироваться: А8+ будет выпущен в версиях с 4 либо 6 Гб оперативной памяти, тогда как А8 будет доступен лишь с 4 Гб. Объем встроенной памяти может составлять 32 или 64 Гб для обоих моделей.

КЕЙ поможет выбрать смартфон, который подойдет именно вам.