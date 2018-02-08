«Фонтанка» рассказывает, почему «танцует» трактор

Заставлять тракторы «танцевать» — необходимый технический ритуал, а не лень и хитрость коммунальщиков. О нюансах зимней работы тяжёлой техники рассказал её поставщик с 25-летним стажем.

Читатели «Фонтанки» уже 8 лет сообщают в редакцию о «танцующих» на улицах города тракторах, подозревая их водителей в фальсификации статистики о своей работе. Все эти годы официальные лица отделывались объяснениями, что техника эта после проверки оказалась вовсе не уборочной. В 2018-м глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский наконец объяснил – таким образом водители «разрабатывают гидравлику».

«Фонтанка» обратилась в профильный комитет с просьбой объяснить техническую сторону читателям «Фонтанки» (и налогоплательщикам) подробнее. Но там говорить о том, зачем в Петербурге оставляют тракторы в «подвешенном» состоянии крутить колёсами в воздухе, не посчитали нужным. За них выступил крупнейший продавец коммунальной техники на Северо-Западе – «Технокор». Компания только в прошлом году поставила её по госконтрактам на 290 млн рублей. Генеральный менеджер Андрей Резников раскрыл мысль Рублевского про «гидравлику» пошире.

По словам Резникова, на современной технике большинство приводов гидравлические. То есть в виде рабочего тела (которое двигает механизмы — ковши и т.д.) применяется гидравлическое масло.

- Оно, как и всякая жидкость, имеет тенденцию застывать и сгущаться. А так как сечения, пропускающие его по рукавам высокого давления, не меняются, то чем гуще масло, тем хуже оно проходит по ним и выше нагрузка (давление) и больше износ, – отметил он.

Рабочие объемы жидкости большие — в современных экскаваторах-погрузчиках это 70 – 80 литров масла. По его словам, это можно сравнить с маслом в двигателе автомобиля.

- Можно на не прогретом двигателе «втопить» газ, дать клуб черного дыма и всё равно поехать. Но при этом двигатель будет изнашиваться быстрее, топлива будет расходоваться больше, – привел пример Резников.

В зимнюю пору ковш трактора (и его гидравлические приводы) активно используется для уборки снега, поэтому необходимо перед большой нагрузкой прогреть масло.

- Для этого экскаватор-погрузчик поднимается на задних аутригерах (проще говоря, на «ножках») и на переднем ковше. После чего на холостом ходу заводится и работает, – поясняет методику Резников. – При этом расход топлива минимальный, а прогрев двигателя идет, масло циркулирует, и оно выходит в рабочую температуру – 40-50 С. То есть становится более жидким, пропускная способность системы увеличивается.

Общее время прогрева зависит от температуры воздуха, используемой модели техники, того, какое масло залито, но в усредненном варианте Резников считает нужным прогревать масло хотя бы в течение 20 – 30 минут. Актуально это при серьезной отрицательной температуре, когда масло начинает терять свойства.

- По моей практике, при -5 С масло греть не особенно нужно. Лишнее это, и если техника хранится не на улице, а в теплом помещении. Но в условиях того цейтнота, который сейчас в городе у господина Рублевского (в лице его служб), машины прямо на улицах и греются.

При этом гидравлическое масло можно менять зимой на версию с более жидкими фракциями. Но панацеи нет.

- Можно применять более жидкие масла, но любое масло будет сгущаться при понижении температур, и абсолютно универсального нет, – считает Резников.

Возможно, раньше, как правильно предполагают читатели «Фонтанки», водители, поставив трактор «танцевать», и делали себе пробег. Сейчас это не пройдет.

– Почти всю технику, которую мы поставляем, требуют оборудовать маячками GPS. Наблюдать её маршрут не составляет труда. Во всех ГУДСП, подведомственных господину Рублевскому, стоят громадные мониторы, и можно в режиме реального времени наблюдать передвижение всех машин, – отметил менеджер.

Напомним, что явление петербуржцам «танцующего трактора» носит регулярный характер и неоднократно ранее описывалось «Фонтанкой». Стоит вспомнить пришествия в ноябре 2016 года, когда трактор катался по воздуху на площади Труда, а также февраль 2013 года, когда воздушные километры он пробегал уже по Гутуевскому острову. Теперь у явления есть и научное объяснение.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»