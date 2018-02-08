«Фонтанка» рассказывает, почему «танцует» трактор

Еще
02:22 09.02.2018
Пришлите свою новость!
02:04
Февральские премьеры в Мариинском: «Необитаемый остров» и «Приключения Кинтаро»
01:48
В Зимнем дворце покажут драгоценные японские куклы XIX века
01:29
Людмила Улицкая поговорит с петербуржцами о жизни
01:18
О гравитационных волнах расскажет их "ловец"
01:10
Следователи раскрыли подробности нападения на девушку у «Площади Восстания»
00:45
ЦБ советует банкам удешевлять кредиты
00:39
«Пассажиравтортранс»: в сгоревшем в Купчино автобусе никто не пострадал
00:24
Героиня расследования ФБК о коррупционных связях Дерипаски и зама Медведева заявила о групповом изнасиловании
08/02
Автомобиль Tesla, отправившийся в космос, записали в спутники
08/02
В Антарктиде получил пробоину теплоход «Иван Папанин» с индийскими учеными
08/02
В Купчино сгорел пассажирский автобус
08/02
Пропавший курсант «Можайки» уже находится в расположении
08/02
Росавиация запрещает повышать цены на авиабилеты в период ЧМ-2018
08/02
Мединский назвал Петергоф самым популярным музеем России
08/02
Полиция на Кубани задержала студента, который якобы тушил сигарету об икону
08/02
СМИ: YouTube не нашел доказательств вмешательства России в Brexit
08/02
Португальского сотрудника спецслужб поймали на шпионаже в пользу России
08/02
«Фонтанка» за 60 секунд – 8 февраля
08/02
В «Хёндэ» рассказали о продолжении истории с мифическим судьей из Дагестана
08/02
Вице-губернатор Бондаренко обнаружил опасные заснеженные крыши в историческом центре
08/02
Смольный просит возбудить уголовное дело против владельца особняка Веге
08/02
За сутки в Петербурге набрали 5,5 тысяч грузовиков снега
08/02
Жителя Петербурга осудили за продажу заменителей мужчин
08/02
Суд обязал привести в порядок дачу Кривдиной в Сестрорецке
08/02
В Петербурге Mercedes сбил бабушку. Водитель скрылась
08/02
"Зенит" проиграл "Вайле"
08/02
Ученые нашли новую опасность электронных сигарет
08/02
В послании парламенту Путин будет говорить о науке
08/02
Сибирячка отсудила компенсацию за оскорбившее верующих соседство кулича и яиц
08/02
Напротив МИД РФ поставят памятник Примакову
08/02
На трассе «Вологда - Новая Ладога» водитель «Лады» не смог увернуться от грузовика
08/02
"Краснодар" объявил о заключении контракта с Шатовым
08/02
ЕС решил пока не отказываться от перехода на летнее время
08/02
Акунин объяснил, почему не прощается с Фандориным
08/02
В Киеве станцию метро "Петровка" в рамках декоммунизации переименовали в "Почайна"
08/02
Директор «Балтзавода» избавится от приставки врио
08/02
Перестроенный под библиотеку храм в Солнечном памятником не признали
08/02
Все пермские школы закрыли на карантин по гриппу
08/02
«Газпром» назвал страны, от которых ждет разрешения на строительство «Северного потока-2»
08/02
Майора Филипова похоронили в Воронеже
08/02
Тонувший в Дудергофском канале мальчик упал в него сам
08/02
В Токсовском тоннеле введут реверсивное движение на ночь
08/02
Китайская Geely будет выпускать электрические грузовики
08/02
Бастрыкин приехал в Дагестан
08/02
В Пушкине полицейский умолчал о коллеге, севшем за руль нетрезвым
08/02
Теща главы фракции «Единой России» отказалась от мандата депутата
08/02
Мединский не дал Путину флешку с «Движением вверх»
08/02
Петербургские кёрлингисты выиграли первый матч на Олимпиаде
08/02
Суд признал главу администрации Низино виновной в превышении должностных полномочий
08/02
Жилком напомнил об уголовной ответственности за сосульки
08/02
Бермуды передумали: однополые браки там вновь вне закона
08/02
Из-за прорыва на Стачек жители 9 домов проведут ночь в холодных квартирах
08/02
Из космической академии Можайского снова пропал курсант
08/02
Соцработников на дому хотят обязать проходить ежегодные медосмотры
08/02
Петербуржца осудили за вольное обращение с пальцем полицейского
08/02
«Сенную» открыли на вход
08/02
Эксперты: Шоколад в России должен подешеветь
08/02
Очевидцы: На Восстания неизвестный пырнул ножом девушку
08/02
Тренировочная база в Зеленогорске передана спортшколе
08/02
Силовики применили слезоточивый газ против журналистов украинских "Вестей"
08/02
У «Континента» на Стачек открылась «парная»
08/02
В Петербурге осуждена мать покусанного и доведенного до рахита ребенка
08/02
Пользователи обсуждают бюллетень для голосования с лаконичным текстом о Путине
08/02
ФСИН объяснила, как пожизненно осужденный смог покинуть «Полярную сову»
08/02
Госдума предлагает предупреждать водителей об эвакуации
08/02
Суд принял к рассмотрению иск о личном банкротстве владельца «Юлмарта»
08/02
Защита Белых обжаловала восьмилетний приговор
08/02
Банк «Восточный» получил штраф за рассылку валентинок
08/02
Генпрокурор Украины пообещал, что Саакашвили покинет страну. Добровольно или принудительно
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
08.02.2018 17:33

«Фонтанка» рассказывает, почему «танцует» трактор

Заставлять тракторы «танцевать» — необходимый технический ритуал, а не лень и хитрость коммунальщиков. О нюансах зимней работы тяжёлой техники рассказал её поставщик с 25-летним стажем.
«Фонтанка» рассказывает, почему «танцует» трактор

Читатели «Фонтанки» уже 8 лет сообщают в редакцию о «танцующих» на улицах города тракторах, подозревая их водителей в фальсификации статистики о своей работе. Все эти годы официальные лица отделывались объяснениями, что техника эта после проверки оказалась вовсе не уборочной. В 2018-м глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский наконец объяснил – таким образом водители «разрабатывают гидравлику».

«Фонтанка» обратилась в профильный комитет с просьбой объяснить техническую сторону читателям «Фонтанки» (и налогоплательщикам) подробнее. Но там говорить о том, зачем в Петербурге оставляют тракторы в  «подвешенном» состоянии крутить колёсами в воздухе, не посчитали нужным. За них выступил крупнейший продавец коммунальной техники на Северо-Западе – «Технокор». Компания только в прошлом году поставила её по госконтрактам на 290 млн рублей. Генеральный менеджер Андрей Резников раскрыл мысль Рублевского про «гидравлику» пошире.

По словам Резникова, на современной технике большинство приводов гидравлические. То есть в виде рабочего тела (которое двигает механизмы — ковши и т.д.) применяется гидравлическое масло. 

- Оно, как и всякая жидкость, имеет тенденцию застывать и сгущаться. А так как сечения, пропускающие его по рукавам высокого давления, не меняются, то чем гуще масло, тем хуже оно проходит по ним и выше нагрузка (давление) и больше износ, – отметил он. 

Рабочие объемы жидкости большие — в современных экскаваторах-погрузчиках это 70 – 80 литров масла. По его словам, это можно сравнить с маслом в двигателе автомобиля. 

- Можно на не прогретом двигателе «втопить» газ, дать клуб черного дыма и всё равно поехать. Но при этом двигатель будет изнашиваться быстрее, топлива будет расходоваться больше, – привел пример Резников.

В зимнюю пору ковш трактора (и его гидравлические приводы) активно используется для уборки снега, поэтому необходимо перед большой нагрузкой прогреть масло.

- Для этого экскаватор-погрузчик поднимается на задних аутригерах (проще говоря, на «ножках») и на переднем ковше. После чего на холостом ходу заводится и работает, – поясняет методику Резников. – При этом расход топлива минимальный, а прогрев двигателя идет, масло циркулирует, и оно выходит в рабочую температуру  – 40-50 С. То есть становится более жидким, пропускная способность системы увеличивается.

Общее время прогрева зависит от температуры воздуха, используемой модели техники, того, какое масло залито, но в усредненном варианте Резников считает нужным прогревать масло хотя бы в течение 20 – 30 минут. Актуально это при серьезной отрицательной температуре, когда масло начинает терять свойства. 

- По моей практике, при -5 С масло греть не особенно нужно. Лишнее это, и если техника хранится не на улице, а в теплом помещении. Но в условиях того цейтнота, который сейчас в городе у господина Рублевского (в лице его служб), машины прямо на улицах и греются.

При этом гидравлическое масло можно менять зимой на версию с более жидкими фракциями. Но панацеи нет.

- Можно применять более жидкие масла, но любое масло будет сгущаться при понижении температур, и абсолютно универсального нет, – считает Резников.

Возможно, раньше, как правильно предполагают читатели «Фонтанки», водители, поставив трактор «танцевать», и делали себе пробег. Сейчас это не пройдет.

– Почти всю технику, которую мы поставляем, требуют оборудовать маячками GPS. Наблюдать её маршрут не составляет труда. Во всех ГУДСП, подведомственных господину Рублевскому, стоят громадные мониторы, и можно в режиме реального времени наблюдать передвижение всех машин, – отметил менеджер.

Напомним, что явление петербуржцам «танцующего трактора» носит регулярный характер и неоднократно ранее описывалось «Фонтанкой». Стоит вспомнить пришествия в ноябре 2016 года, когда трактор катался по воздуху на площади Труда, а также февраль 2013 года, когда воздушные километры он пробегал уже по Гутуевскому острову. Теперь у явления есть и научное объяснение.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29

Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях

Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
ПАО «Группа ЛСР»
06.02.2018 12:27

Паркинг в «Смольном парке» в подарок

Покупатель квартиры в элитном комплексе «Смольный парк», который «Группа ЛСР» построила в одной из самых престижный локаций исторического центра, может получить место в подземном паркинге бесплатно
УК «Новоселье»
05.02.2018 16:06

В Новоселье открылся лабораторно-диагностический медицинский центр «Эскулап»

К услугам жителей самый широкий спектр анализов и собственная лаборатория на месте. Кроме этого, в центре принимает терапевт, по предварительной записи можно попасть на прием и получить консультацию кардиолога и эндокринолога.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд – 8 февраля
Смольный просит возбудить уголовное дело против владельца особняка Веге
Суд обязал привести в порядок дачу Кривдиной в Сестрорецке
Жилком напомнил об уголовной ответственности за сосульки
«Сенную» открыли на вход
Недомогание пассажира ограничило работу «Сенной»
Буквы на заборе стройки «Воина-В» обошлись жительнице Ульянки в 10 тысяч
Петростат: Картофель в январе подорожал почти на 17%
Пробки в Петербурге стали меньше
В Смольном объяснили, чем занимаются «танцующие тракторы»
«Балтрос» приумножает Славянку и Ленсоветовский
Чиновников послали на «Грозу»
«Фонтанка» рассказывает, почему «танцует» трактор
Петербуржцы заплатят за мусор по-новому
Тяжелый случай: Зачем человечеству Falcon Heavy
Алексашенко: Бояться санкций надо
Три паспорта для новодела на Садовой
Сугроб и бабочки: как магазин крафтовых галстуков выяснял, кто оставил кучу под дверью
«Ленэнерго» теряет имя
Как построить торговый центр, не начиная строительства
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Купчино сгорел пассажирский автобус

Ответ школьников Илону Маску

Достоевский vs Тургенев

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29
Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях
Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
ПАО «Группа ЛСР»
06.02.2018 12:27
Паркинг в «Смольном парке» в подарок
Покупатель квартиры в элитном комплексе «Смольный парк», который «Группа ЛСР» построила в одной из самых престижный локаций исторического центра, может получить место в подземном паркинге бесплатно
УК «Новоселье»
05.02.2018 16:06
В Новоселье открылся лабораторно-диагностический медицинский центр «Эскулап»
К услугам жителей самый широкий спектр анализов и собственная лаборатория на месте. Кроме этого, в центре принимает терапевт, по предварительной записи можно попасть на прием и получить консультацию кардиолога и эндокринолога.
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
ГК «Эталон»
01.02.2018 19:00
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство нового объекта
Группа «Эталон» объявляет о получении разрешения на строительство нового жилого комплекса бизнес-класса в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
СК «Полис Групп»
01.02.2018 12:30
«Полис Групп» открыла два детских сада в Кудрово
31 января состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе жилых комплексов «Австрийский квартал» и «Березовая роща» в Кудрово. Девелопер проектов - компания «Полис Групп». Детские дошкольные учреждения построены по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» и переданы на баланс Ленинградской области.
ГК «УНИСТО Петросталь»
31.01.2018 16:59
В ЖК «Аннинский парк» построят первый детский сад
ГК «УНИСТО Петросталь» разрабатывает проект первого детского сада в ЖК «Аннинский парк» на 167 мест. Всего на территории жилого комплекса планируется построить школу на 800 мест и два детских сада на 400 мест
Магазин "Кей"
31.01.2018 12:07
Выбираем чайник вместе с экспертами КЕЙ
Электрический чайник — вещь, которая уже давно вошла в привычный обиход каждого человека и стала обязательным предметом на каждой кухне. Эксперты компании КЕЙ рассказали, как не потеряться в многообразии моделей и сделать правильный выбор
Setl City
30.01.2018 18:15
Новый муниципальный садик открывается в ЖК «GreenЛандия-1»
1 февраля 2018 года откроет свои двери новый детский сад в ЖК «GreenЛандия-1» от Setl City. Он расположен во встроенных помещениях жилого дома по адресу бульвар Менделеева, 13
Комплекс Look/Холдинг «ПСК»
30.01.2018 14:50
Клубный дом Look подключают к отоплению и готовят к сдаче
Клубный дом Look на Лиговском будет введен в эксплуатацию с опережением графика, работы по строительству идут ударными темпами. ЖК бизнес-класса LOOK был выведен на рынок ровно год назад - в январе 2017 года. По плану строительный холдинг «ПСК» должен сдавать объект в июне 2018 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.