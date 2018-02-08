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08.02.2018 16:46

Петербуржца задержали по подозрению в двойном убийстве

Житель Петербурга задержан по подозрению в убийстве двух человек. 

Как сообщает ГСУ СК РФ по городу, 7 февраля в квартире на Светлановском проспекте компания употребляла алкоголь. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, и один из участников застолья начал избивать своих знакомых: 65-летнюю женщину и ее 46-летнего сына. Он бил не только руками и ногами, но и «неустановленными предметами», говорится в материалах уголовного дела, возбужденного по 105-й статье УК РФ.  

«Задержан 30-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков», – отметили в пресс-службе.

Следствие намерено ходатайствовать об его аресте. 

 


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