Петербуржца задержали по подозрению в двойном убийстве

Житель Петербурга задержан по подозрению в убийстве двух человек.

Как сообщает ГСУ СК РФ по городу, 7 февраля в квартире на Светлановском проспекте компания употребляла алкоголь. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, и один из участников застолья начал избивать своих знакомых: 65-летнюю женщину и ее 46-летнего сына. Он бил не только руками и ногами, но и «неустановленными предметами», говорится в материалах уголовного дела, возбужденного по 105-й статье УК РФ.

«Задержан 30-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков», – отметили в пресс-службе.

Следствие намерено ходатайствовать об его аресте.