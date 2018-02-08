Бастрыкин приехал в Дагестан

Председатель Следственного комитета России (СКР) прилетел в Дагестан с рабочим визитом. Глава региона, в руководстве которого продолжаются "зачистки", отметил, что главный следователь страны привез туда надежду.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, 8 февраля глава СКР Александр Бастрыкин встретился с временно исполняющим обязанности главы республики Владимиром Васильевым. Речь на совещании шла, в том числе, и о дальнейшей работе по декриминализации республики. По словам Бастрыкина, для обеспечения безопасности жителей и экономической безопасности сделано уже немало, но останавливаться на этом он не намерен.

«Люди верят и хотят справедливости и закона. Ваш визит здесь – заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок», – отметил Васильев.

Рабочий визит главы Следственного комитета совпал с громкими задержаниями высокопоставленных чиновников в Дагестане. 6 февраля Басманный суд арестовал врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и экс-министра образования республики. Чиновников заподозрили в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными Дагестану для реализации социальных программ. Ранее по подозрению в превышении должностных полномочий был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев. Васильев отправил правительство Дагестана в отставку, но новый кабинет министров пока не сформирован.