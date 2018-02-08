В Пушкине полицейский умолчал о коллеге, севшем за руль нетрезвым

Сотрудник полиции попытался скрыть факт распития спиртного с коллегой, который сел нетрезвым за руль и погиб в ДТП. Об этом заявляет главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу.

В ночь на 16 декабря 2017 года на Красносельском шоссе в Пушкине произошло ДТП с участием «Ауди А4» (машиной управлял сотрудник патрульно-постовой службы полиции) и «ГАЗели». В аварии погибли водитель иномарки и двое пешеходов.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столице, в ходе расследования уголовного дела по факту смертельной аварии установлено, что полицейский сел за руль после распития алкоголя вместе с коллегой. В крови погибшего обнаружили этиловый спирт в концентрации 2,5 промилле. Однако сослуживец скрыл от следствия информацию об употреблении спиртного.

По данному факту к дисциплинарной ответственности привлекли заместителя начальника полиции по Пушкинскому району, командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции и его заместителей.