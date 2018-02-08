Теща главы фракции «Единой России» отказалась от мандата депутата

В Петербурге родственница главы фракции «Единая России» Александра Тетердинко Людмила Кабанова перестала быть муниципальным депутатом. Об этом «Фонтанке» 8 февраля сообщили в офисе «Трансперенси Интернешнл».

По словам сотрудника антикоррупционной организации Александра Шуршева, «Трансперенси» проводила мониторинг раскрытия доходов депутатов муниципальных образований. Выяснилось, что депутат МО «Адмиралтейский округ» Людмила Кабанова, которая приходится тещей главе единороссов в Законодательном собрании Александру Тетердинко, сведения о доходах не опубликовала.

«Я написал в прокуратуру об этом. В ответ прокуратура подтвердила нарушение и внесла представление в адрес главы округа. А через несколько месяцев, когда мы проводили сплошной мониторинг по всему городу, то снова обратили на это внимание. В ответ на повторный запрос прокуратура сообщила, что Кабанова написала заявление о досрочном прекращении полномочий, и это заявление было удовлетворено», – рассказал Шуршев.

«Фонтанка» поинтересовалась у депутата Тетердинко, в связи с чем его родственница отказалась от мандата, однако единоросс сообщил, что представление прокуратуры и сложение полномочий никак не связаны:

«У моей тещи нет никакого дорогого имущества, это все можно без проблем проверить, ей просто стало неудобно ездить на заседания в Адмиралтейский округ», – заявил он.

Отметим, что Людмила Кабанова на последних выборах указывала местом работы муниципальное учреждение «Культурно-правовой центр "Коломенский"». До недавнего времени это учреждение возглавлял брат вице-спикера ЗакСа Сергея Соловьева. В конце января этого года директором стал племянник председателя территориального избиркома района Ольги Нечаевой – Дмитрий.

Дочь Людмилы Кабановой, жена Александра Тетердинко, Екатерина ранее трудилась помощницей депутата ЗакСа Соловьева.