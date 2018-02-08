Петербургские кёрлингисты выиграли первый матч на Олимпиаде

Сборная России по кёрлингу смешанного состава победила Норвегию в матче на Олимпиаде в Пхенчхане. Матч завершился со счетом 4:3.

Напомним, что в составе российской команды выступают петербуржцы Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В первом туре они уступили сборной США.

Следующая встреча с участием смешанного российского дуэта состоится 9 февраля против сборной Финляндии. Начало встречи – в 02:35 мск.

Добавим, что официальное открытие Олимпиады состоится завтра, 9 февраля. Она продлится до 25-го числа.