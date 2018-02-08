Бизнес-тур: Сбербанк в гостях у компании КВС

Еще
02:22 09.02.2018
Пришлите свою новость!
02:04
Февральские премьеры в Мариинском: «Необитаемый остров» и «Приключения Кинтаро»
01:48
В Зимнем дворце покажут драгоценные японские куклы XIX века
01:29
Людмила Улицкая поговорит с петербуржцами о жизни
01:18
О гравитационных волнах расскажет их "ловец"
01:10
Следователи раскрыли подробности нападения на девушку у «Площади Восстания»
00:45
ЦБ советует банкам удешевлять кредиты
00:39
«Пассажиравтортранс»: в сгоревшем в Купчино автобусе никто не пострадал
00:24
Героиня расследования ФБК о коррупционных связях Дерипаски и зама Медведева заявила о групповом изнасиловании
08/02
Автомобиль Tesla, отправившийся в космос, записали в спутники
08/02
В Антарктиде получил пробоину теплоход «Иван Папанин» с индийскими учеными
08/02
В Купчино сгорел пассажирский автобус
08/02
Пропавший курсант «Можайки» уже находится в расположении
08/02
Росавиация запрещает повышать цены на авиабилеты в период ЧМ-2018
08/02
Мединский назвал Петергоф самым популярным музеем России
08/02
Полиция на Кубани задержала студента, который якобы тушил сигарету об икону
08/02
СМИ: YouTube не нашел доказательств вмешательства России в Brexit
08/02
Португальского сотрудника спецслужб поймали на шпионаже в пользу России
08/02
«Фонтанка» за 60 секунд – 8 февраля
08/02
В «Хёндэ» рассказали о продолжении истории с мифическим судьей из Дагестана
08/02
Вице-губернатор Бондаренко обнаружил опасные заснеженные крыши в историческом центре
08/02
Смольный просит возбудить уголовное дело против владельца особняка Веге
08/02
За сутки в Петербурге набрали 5,5 тысяч грузовиков снега
08/02
Жителя Петербурга осудили за продажу заменителей мужчин
08/02
Суд обязал привести в порядок дачу Кривдиной в Сестрорецке
08/02
В Петербурге Mercedes сбил бабушку. Водитель скрылась
08/02
"Зенит" проиграл "Вайле"
08/02
Ученые нашли новую опасность электронных сигарет
08/02
В послании парламенту Путин будет говорить о науке
08/02
Сибирячка отсудила компенсацию за оскорбившее верующих соседство кулича и яиц
08/02
Напротив МИД РФ поставят памятник Примакову
08/02
На трассе «Вологда - Новая Ладога» водитель «Лады» не смог увернуться от грузовика
08/02
"Краснодар" объявил о заключении контракта с Шатовым
08/02
ЕС решил пока не отказываться от перехода на летнее время
08/02
Акунин объяснил, почему не прощается с Фандориным
08/02
В Киеве станцию метро "Петровка" в рамках декоммунизации переименовали в "Почайна"
08/02
Директор «Балтзавода» избавится от приставки врио
08/02
Перестроенный под библиотеку храм в Солнечном памятником не признали
08/02
Все пермские школы закрыли на карантин по гриппу
08/02
«Газпром» назвал страны, от которых ждет разрешения на строительство «Северного потока-2»
08/02
Майора Филипова похоронили в Воронеже
08/02
Тонувший в Дудергофском канале мальчик упал в него сам
08/02
В Токсовском тоннеле введут реверсивное движение на ночь
08/02
Китайская Geely будет выпускать электрические грузовики
08/02
Бастрыкин приехал в Дагестан
08/02
В Пушкине полицейский умолчал о коллеге, севшем за руль нетрезвым
08/02
Теща главы фракции «Единой России» отказалась от мандата депутата
08/02
Мединский не дал Путину флешку с «Движением вверх»
08/02
Петербургские кёрлингисты выиграли первый матч на Олимпиаде
08/02
Суд признал главу администрации Низино виновной в превышении должностных полномочий
08/02
Жилком напомнил об уголовной ответственности за сосульки
08/02
Бермуды передумали: однополые браки там вновь вне закона
08/02
Из-за прорыва на Стачек жители 9 домов проведут ночь в холодных квартирах
08/02
Из космической академии Можайского снова пропал курсант
08/02
Соцработников на дому хотят обязать проходить ежегодные медосмотры
08/02
Петербуржца осудили за вольное обращение с пальцем полицейского
08/02
«Сенную» открыли на вход
08/02
Эксперты: Шоколад в России должен подешеветь
08/02
Очевидцы: На Восстания неизвестный пырнул ножом девушку
08/02
Тренировочная база в Зеленогорске передана спортшколе
08/02
Силовики применили слезоточивый газ против журналистов украинских "Вестей"
08/02
У «Континента» на Стачек открылась «парная»
08/02
В Петербурге осуждена мать покусанного и доведенного до рахита ребенка
08/02
Пользователи обсуждают бюллетень для голосования с лаконичным текстом о Путине
08/02
ФСИН объяснила, как пожизненно осужденный смог покинуть «Полярную сову»
08/02
Госдума предлагает предупреждать водителей об эвакуации
08/02
Суд принял к рассмотрению иск о личном банкротстве владельца «Юлмарта»
08/02
Защита Белых обжаловала восьмилетний приговор
08/02
Банк «Восточный» получил штраф за рассылку валентинок
08/02
Генпрокурор Украины пообещал, что Саакашвили покинет страну. Добровольно или принудительно
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес-трибуна Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
08.02.2018 17:08

Бизнес-тур: Сбербанк в гостях у компании КВС

6 февраля компания «КВС» организовала бизнес-тур для сотрудников Сбербанка, партнеров по ипотечному кредитованию
Бизнес-тур: Сбербанк в гостях у компании КВС
Фотографии ГК «КВС»

Ознакомительный бизнес-тур был организован в микрорайон «Новое Сертолово» с целью подробнее рассказать партнерам о строящихся жилых комплексах, развитии социальной и транспортной инфраструктуры и о других отличительных особенностях проекта.

В процессе экскурсии по ЖК «Новое Сертолово» специалисты банка были приятно впечатлены уютным шоу-румом, меблированным «под ключ» от компании «Мария». В компактной квартире-студии отметили удачно реализованные дизайнерские идеи по разделению пространства на самостоятельные зоны для создания визуального простора. Во время экскурсии гости посетили еще одну квартиру со встроенной кухней, где оценили качество отделки, наличие счетчиков учета тепла, просторные балконы и современную сантехнику. Привлекательные фасады и проект «Музей под открытым небом» тоже никого не оставили равнодушными.

Гости убедились в том, социальная инфраструктура района активно развивается – детский сад на 210 детей уже работает, планируются возведение еще одного такого же детского сада и школы на 825 учеников.

В завершение экскурсии сотрудники Сбербанка с большим удовольствием прогулялись по эко-тропе «Заповедный лабиринт», полюбовались красивым зимним смешанным лесом, сделали много селфи с символом микрорайона ЖК «Новое Сертолово» – фигурой необычного лося-активиста на велосипеде.

Фотографии ГК «КВС».
Фотографии ГК «КВС».

Мария Кузьмина: «Приятно видеть, что застройщик стремится сделать все для того, чтобы будущим новоселам жилось комфортно в новых домах. Пространство микрорайона организовано с учетом интересов жителей всех возрастов. Понравилось расположение жилых комплексов, порадовал лаконичный и качественный интерьер в шоу-руме и дизайн фасадов вне всяких похвал. Задумка с открытием эко-тропы поддерживает идею экологичногообраза жизни. На что сразу обращаешь внимание, так это на тишину и отсутствие постоянного городского шума. Одним словом – уютно, красиво, качественно и профессионально. Чувствуется 100% вовлеченность и  клиентоориентированность сотрудников «КВС». 

Ольга Чучкова: «Честно говоря, мне впервые удалось посетить бизнес-тур строительной компании. Я довольна тем, что смогла воочию посмотреть, как выглядят квартиры с отделкой «под ключ», как можно удачно меблировать жилое пространство. Хотя мы не продаем недвижимость напрямую, но зачастую клиенты спрашивают простого человеческого совета. И чем больше я подкована, чем больше знаю, тем лучше смогу ответить на их вопросы. Я много общаюсь с разными людьми и замечаю, что очень большой процент людей, особенно, молодые семьи с детьми,  хотят жить в ближайшем пригороде, подальше от суеты мегаполиса. Осуществить желание жить в гармонии с природой сейчас не проблема, так как практически все передвигаются на собственных автомобилях и можно легко и быстро добраться от дома до работы. Тем более, сеть городского транспорта с годами будет только расширяться».

Татьяна Никонова: «Я не только сотрудник Сбербанка, но и дольщик компании «КВС». Готовлюсь к переезду в новую квартиру в «Ясно.Янино», предвкушаю начало новой жизни в собственной квартире с уже готовым ремонтом. Очень понравилась атмосфера в микрорайоне «Новое Сертолово», лесная зимняя сказка прямо завораживает. Достойное оборудование квартиры-студии, отличный пример как можно создать уютное помещение с помощью удачно подобранной мебели. Качество материалов, используемых при отделке, говорит само за себя. Я уже подумываю на перспективу о покупке второй квартиры в этом чудесном микрорайоне. Где еще можно выйти из дома и тут же оказаться на прогулке в настоящем зимнем лесу – хочешь на лыжах катайся, хочешь просто ходи и дыши свежим морозным воздухом. Спасибо сотрудникам «КВС» за интересную экскурсию и радушный прием».

Участники бизнес-тура задали все интересующие вопросы, изучили макет микрорайона, а также узнали о новых проектах компании.

Специалисты компании «КВС» благодарят сотрудников Сбербанка за живой интерес к микрорайону «Новое Сертолово», активное участие в бизнес-туре, и надеются на дальнейшее партнерское сотрудничество.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
08.02.2018 17:33

Два банка аккредитовали ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «Газпромбанк» и ПАО «АК БАРС» Банк аккредитовали жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга
Группа компаний «Пионер»
08.02.2018 17:19

ГК «Пионер» открыла продажу квартир третьей очереди LIFE-Лесная

Группа компаний «Пионер» вывела в продажу квартиры третьей очереди жилого квартала LIFE-Лесная
ГК «КВС»
08.02.2018 15:24

На квартиры в «Ясно.Янино» скидки весь февраль

Февраль – самый короткий месяц в году, торопитесь купить однокомнатную и трехкомнатную квартиру в «Ясно.Янино»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
47news: В Ленобласти дожди и от +9 до -1
"Шашлык Хаус" не понравился колпинским прокурорам
Жить в новом районе, не отказываясь от гастрономических удовольствий
Бизнес-тур: Сбербанк в гостях у компании КВС
Где и для кого в Петербурге строят жилье рядом с метро
Инвесторы переключились с жилья на апартаменты
Губернатор Петербурга посетил садики и школу в ЖК «Солнечный город»
Какое жилье подойдет, чтобы растить в нем детей
Как выглядит концепция реконструкции сквера в Соляном переулке
В 2017 году грузоперевозчики увеличили медиаактивность в 1,5 раза
Бухгалтер-демиург, или кто живет в «Образцовом квартале»
SMART‐квартиры с нестандартными окнами
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Купчино сгорел пассажирский автобус

Ответ школьников Илону Маску

Достоевский vs Тургенев

Новости компаний
ГК «Эталон»
08.02.2018 17:33
Два банка аккредитовали ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Газпромбанк» и ПАО «АК БАРС» Банк аккредитовали жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга
Группа компаний «Пионер»
08.02.2018 17:19
ГК «Пионер» открыла продажу квартир третьей очереди LIFE-Лесная
Группа компаний «Пионер» вывела в продажу квартиры третьей очереди жилого квартала LIFE-Лесная
ГК «КВС»
08.02.2018 15:24
На квартиры в «Ясно.Янино» скидки весь февраль
Февраль – самый короткий месяц в году, торопитесь купить однокомнатную и трехкомнатную квартиру в «Ясно.Янино»
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
Ленстройтрест
08.02.2018 12:00
«Ленстройтрест» на выставке «Жилищный проект» расскажет как жить со вкусом
10 и 11 февраля в Петербургском СКК состоится выставка-семинар «Жилищный проект», в которой примет участие ГК «Ленстройтрест»
«Полис Групп»
08.02.2018 11:30
Компания «Полис Групп» впервые зарегистрировала ДДУ по технологии блокчейн
СК «Полис Групп» стала первой в России компанией, чей договор участия в долевом строительстве (ДДУ) Росреестр зарегистрировал с применением технологии блокчейн. Регистрация прошла в рамках совместного проекта Росреестра с АИЖК и Внешэкономбанком
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29
Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях
Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
ПАО «Группа ЛСР»
07.02.2018 15:10
В элитном доме VERONA началась продажа мест в паркинге
«Группа ЛСР» начала продажу мест в подземном паркинге элитного жилого дома VERONA, который компания построила в центре Крестовского острова
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.