Бизнес-тур: Сбербанк в гостях у компании КВС

6 февраля компания «КВС» организовала бизнес-тур для сотрудников Сбербанка, партнеров по ипотечному кредитованию

Ознакомительный бизнес-тур был организован в микрорайон «Новое Сертолово» с целью подробнее рассказать партнерам о строящихся жилых комплексах, развитии социальной и транспортной инфраструктуры и о других отличительных особенностях проекта.

В процессе экскурсии по ЖК «Новое Сертолово» специалисты банка были приятно впечатлены уютным шоу-румом, меблированным «под ключ» от компании «Мария». В компактной квартире-студии отметили удачно реализованные дизайнерские идеи по разделению пространства на самостоятельные зоны для создания визуального простора. Во время экскурсии гости посетили еще одну квартиру со встроенной кухней, где оценили качество отделки, наличие счетчиков учета тепла, просторные балконы и современную сантехнику. Привлекательные фасады и проект «Музей под открытым небом» тоже никого не оставили равнодушными.

Гости убедились в том, социальная инфраструктура района активно развивается – детский сад на 210 детей уже работает, планируются возведение еще одного такого же детского сада и школы на 825 учеников.

В завершение экскурсии сотрудники Сбербанка с большим удовольствием прогулялись по эко-тропе «Заповедный лабиринт», полюбовались красивым зимним смешанным лесом, сделали много селфи с символом микрорайона ЖК «Новое Сертолово» – фигурой необычного лося-активиста на велосипеде.

Фотографии ГК «КВС».

Мария Кузьмина: «Приятно видеть, что застройщик стремится сделать все для того, чтобы будущим новоселам жилось комфортно в новых домах. Пространство микрорайона организовано с учетом интересов жителей всех возрастов. Понравилось расположение жилых комплексов, порадовал лаконичный и качественный интерьер в шоу-руме и дизайн фасадов вне всяких похвал. Задумка с открытием эко-тропы поддерживает идею экологичногообраза жизни. На что сразу обращаешь внимание, так это на тишину и отсутствие постоянного городского шума. Одним словом – уютно, красиво, качественно и профессионально. Чувствуется 100% вовлеченность и клиентоориентированность сотрудников «КВС».

Ольга Чучкова: «Честно говоря, мне впервые удалось посетить бизнес-тур строительной компании. Я довольна тем, что смогла воочию посмотреть, как выглядят квартиры с отделкой «под ключ», как можно удачно меблировать жилое пространство. Хотя мы не продаем недвижимость напрямую, но зачастую клиенты спрашивают простого человеческого совета. И чем больше я подкована, чем больше знаю, тем лучше смогу ответить на их вопросы. Я много общаюсь с разными людьми и замечаю, что очень большой процент людей, особенно, молодые семьи с детьми, хотят жить в ближайшем пригороде, подальше от суеты мегаполиса. Осуществить желание жить в гармонии с природой сейчас не проблема, так как практически все передвигаются на собственных автомобилях и можно легко и быстро добраться от дома до работы. Тем более, сеть городского транспорта с годами будет только расширяться».

Татьяна Никонова: «Я не только сотрудник Сбербанка, но и дольщик компании «КВС». Готовлюсь к переезду в новую квартиру в «Ясно.Янино», предвкушаю начало новой жизни в собственной квартире с уже готовым ремонтом. Очень понравилась атмосфера в микрорайоне «Новое Сертолово», лесная зимняя сказка прямо завораживает. Достойное оборудование квартиры-студии, отличный пример как можно создать уютное помещение с помощью удачно подобранной мебели. Качество материалов, используемых при отделке, говорит само за себя. Я уже подумываю на перспективу о покупке второй квартиры в этом чудесном микрорайоне. Где еще можно выйти из дома и тут же оказаться на прогулке в настоящем зимнем лесу – хочешь на лыжах катайся, хочешь просто ходи и дыши свежим морозным воздухом. Спасибо сотрудникам «КВС» за интересную экскурсию и радушный прием».

Участники бизнес-тура задали все интересующие вопросы, изучили макет микрорайона, а также узнали о новых проектах компании.

Специалисты компании «КВС» благодарят сотрудников Сбербанка за живой интерес к микрорайону «Новое Сертолово», активное участие в бизнес-туре, и надеются на дальнейшее партнерское сотрудничество.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

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