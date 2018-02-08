Жилком напомнил об уголовной ответственности за сосульки

Жилищный комитет Петербурга рекомендовал управляющим компаниям ускорить уборку снега с крыш и напомнил об уголовной ответственности за сосульки.

Как говорится в сообщении от 8 февраля, после обильных снегопадов жилищники очистили только 40% кровель. Поскольку температура воздуха будет повышаться, необходимо увеличить темп очистки крыш, чтобы избежать падения наледи.

По данным администраций районов, сейчас на это брошены силы 7200 дворников и 550 единиц уборочной техники. Планируется увеличить количество кровельщиков до 1500.

Ответственность за содержание общего имущества возложена на управляющие организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК, напомнил жилком. Если ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей станет причиной гибели человека, в соответствии со статьей 109 УК РФ должностное лицо может попасть в тюрьму на три года.