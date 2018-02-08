Бермуды передумали: однополые браки там вновь вне закона

Бермудские острова первыми в мире отменили ранее разрешенные однополые браки..

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian 8 февраля, губернатор Бермудских островов подписал закон об отмене права однополых пар на вступление в брак, несмотря на постановление верховного суда страны, вынесенное в мае 2017 года. Высшее судебное решение о равенстве брака (традиционного и однополого) в мае 2017 года возмутило многих жителей островов, включая представителей церкви.

Отмечается, что новый закон не повлияет на уже зарегистрированные однополые браки.

Лейбористский депутат Крис Брайант назвал законопроект «крайне неприятным и очень циничным законодательным актом». Он написал в "Твиттере", что это «подрывает усилия Великобритании по продвижению прав ЛГБТ».