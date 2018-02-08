Из-за прорыва на Стачек жители 9 домов проведут ночь в холодных квартирах

В зону коммунальной аварии в Кировском районе Петербурга попали 15 зданий, в том числе 9 жилых домов и три детских учреждения.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети», с 17:00 отопление в домах переведут на пониженные параметры. Горячую воду теплоэнергетики пообещали не отключать. Прохудившуюся трубу у 99-го дома на улице Стачек планируют заменить к 10 утра следующего дня.

Парение у торгового центра «Континент» заметили около 14:10. Из-за прорыва коммуникаций временно ограничили движение по проспекту Маршала Жукова.