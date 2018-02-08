Из космической академии Можайского снова пропал курсант

Первокурсник Военно-космической академии имени Можайского бесследно исчез, оставив прощальную записку. Три недели назад при схожих обстоятельствах пропал его однокурсник, впоследствии найденный мертвым.

Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, накануне курсант без предупреждения покинул академическую базу учебного процесса в деревне Лехтуси Всеволожского района. После него осталась записка прощального характера.

Безвестным исчезновением юноши занялся военный следственный отдел по Краснознаменскому гарнизону. К его подследственности относятся происшествия и преступления в подразделениях Ракетных войск стратегического назначения.

«Проводится доследственная проверка», – уточнили «Фонтанке» в следствии.

Пропавший учится на пятом факультете (сбора и обработки информации). Его уход идентичен недавнему инциденту в академии. 16 января 2018 года семнадцатилетний однокурсник (тоже учился на пятом факультете) ушел после первой пары, покинул базу в Лехтуси и уехал в Санкт-Петербург. По данным «Фонтанки», в течение нескольких часов после исчезновения командование уверяло родителей, что курсант находится на занятиях. На следующий день, 17-го, его нашли мертвым в высотке на Загребском бульваре. Проверку проводит Следственный комитет Фрунзенского района.

С базой учебного процесса «Можайки» в Лехтуси связано также уголовное дело о приготовлении к теракту. По версии обвинения, первокурсник седьмого факультета (топогеодезического обеспечения и картографии) Вадим Осипов с декабря 2016 года по апрель 2017-го, находясь на академической базе, вынашивал план добиться страха, паники, неуверенности сослуживцев и других граждан в безопасности своей жизни и здоровья, недоверия к органам власти, а также планировал действия, устрашающие военнослужащих и население Санкт-Петербурга. Дело Осипова поступило в Московский окружной военный суд. Процесс приостановлен, курсанта направили на психиатрическую экспертизу в институт Сербского.