Петербуржца осудили за вольное обращение с пальцем полицейского

Двое петербуржцев распустили руки и языки, общаясь с полицией. Оба ответили перед судом за свои алкогольные эскапады, но если один за болевой прием получил штраф, то второй за непечатные эпитеты получил срок, хотя и условный.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 8 февраля, первый приговор вынес Красногвардейский районный суд в отношении Алексея Золоткина. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Суд установил, что 22 декабря прошлого года нетрезвый Золоткин коротал время в 22-м отделе полиции. Там он вспылил и ударил полицейского по ноге. Мужчину попытались скрутить, чему он отчаянно воспротивился. Схватив стража порядка за четвертый палец правой руки, петербуржец принялся методично его выкручивать.

Ссадины полицейского суд оценил в 15 тысяч рублей штрафа.

Второй случай произошел 21 ноября того же года у дома 68 по улице Костюшко, где пересеклись пути Сергея Хрисанфова и старшего участкового уполномоченного 51-го отдела полиции. Спиртное придало мужчине храбрости. На глазах у собравшейся публики он высказал полицейскому всё, что о нем думает, не слишком стесняясь в выражениях. Как установил суд, петербуржец намеренно «выразил в неприличной форме свою личную отрицательную оценку личности участкового в оскорбительных выражениях». Распалившись, мужчина решил перейти от слов к делу и попытался ударить полицейского по голове и ногам, но тот увернулся.

Московский районный суд признал Хрисанфова виновным в оскорблении и применении насилия в отношении стража порядка и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.