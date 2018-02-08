Эксперты: Шоколад в России должен подешеветь

Цены на шоколад и шоколадные кондитерские изделия в 2018 году не будут расти, а в отдельных случаях могут снизиться. Такой прогноз сделали эксперты Центра исследований кондитерского рынка. Одной из главных причин будет рекордное снижение мировых цен на какао-бобы, отмечается в сообщении организации от 8 февраля.

Стоимость тонны какао-бобов на лондонской бирже 7 февраля составила 1462 фунта стерлингов. Для сравнения: в середине 2016-го она составляла 2500 фунтов. Благодаря хорошему урожаю производство и дальше будет опережать спрос, а значит, цены не будут идти вверх.

В России шоколад сильно подорожал в 2015 – 2016 годы, когда рост мировых цен на сырье совпал с девальвацией рубля. Цены выросли на 60%. В 2017 году ситуация изменилась: сам шоколад подорожал на 0,2%, а шоколадные конфеты подешевели на 0,2 – 0,3%. Как результат, потребление шоколада выросло на 11%, до 5 кг в год на человека, а производство выросло на 8%, говорят в ЦИКР.

По мнению экспертов, тренд сохранится и в 2018 году, при условии, что российский рубль не будет резко дешеветь. Это означает, что россияне будут есть больше шоколада, а также покупать более дорогую продукцию. Кроме того, отечественные производители имеют хорошие шансы увеличить объемы экспорта на внешние рынки.