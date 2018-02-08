«Тесла» - дура, «Союз» - молодец

Как российские телеканалы восстанавливали нормальность после новостей о запуске ракеты Илона Маска.

Илон Маск и его Falcon Heavy все же вызвали легкую панику в рядах российских телеканалов. Они бросились наперегонки объяснять публике, что и «Тесла» у Маска так себе, и запуск громкий, но не очень-то удачный. Потому что российский телеэфир – суровая штука. Чтобы в нем выжить, надо знать, где твое полотенце*.

Миллиардер Илон Маск запустил в космос тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Вот, пожалуй, и все, в чем сходятся показания основных российских телеканалов насчет происшествия на мысе Канаверал.

Далее нам сообщают детали. Илон Маск — авантюрист, которому некуда девать деньги. Он погрузил в ракету личный автомобиль «Тесла» с манекеном на борту и включил манекену музыку. Да еще и Дэвида Боуи. Будет нормальный взрослый человек делать такую ерунду? Очевидно, нет. При этом его компания «Тесла» – убыточная, его хваленый Falcon – не самая мощная в истории человечества ракета, и вообще ее запустили косо, она пролетит мимо Марса, как фанера над Парижем. А «Тесла» и вовсе саморазложится в космосе на запчасти, так один американский химик сказал.

Телеканалы делают очень важную работу. Они пытаются снять наше, простых обывателей, психологическое напряжение по поводу того, что у какого-то Маска ракета летает, а у нас — через раз.

Официальный представитель «Роскосмоса» Игорь Буренков заявил информагентству ТАСС, что у Tesla дела-то плохи, срочно нужна была промоакция для инвесторов. «Хороший трюк», – сказал Буренков вслед удаляющемуся в дальний космос Falcon Heavy.

«Вести» дали новость про запуск игрушки Маска в одной связке с Трампом, который решил из зависти учредить собственный День взятия Бастилии, и токсичной речкой Молчанкой в Тюменской области.

«Для мировой космонавтики это не рекорд, – доверительно сообщил диктор насчет размеров Falcon Heavy. – Были у СССР и США помощнее». К тому же третий блок рухнул в океан и разбился в щепу. Вывод из случившегося можно сделать только один: человечество не разучилось делать сверхтяжелые ракеты.

«Россия 24» пошла дальше. Канал на полном серьезе выпустил репортаж «Наш ответ Илону Маску — пусковая установка «Тополь-М», слепленная из снега заключенными в Омской области». «Она еще и окрашена, простоит до потепления, – отмечает ведущий. – А главное — тратиться не пришлось. А практическая ценность сопоставима ракете Маска за полмиллиарда долларов. Судите сами, на борту автомобиль «Тесла» с манекеном в скафандре за рулем. И послание для инопланетян. Ничего не скажешь, важный груз. Еще и дорогостоящая первая ступень утеряна».

Затем в кадре появляется корреспондент Станислав Бернвальд. Его задача — прояснить, мошенник Маск или нет. Ну, начнем с того, что он обещал, что Falcon поднимет в космос 60 тонн груза, а «Тесла» весит всего 2 тонны. «И сам тяжеловес не уникален, были и потяжелее. «Сатурн-5», на которой летали на Луну, вдвое тяжелее», – отмечает корреспондент, не уточняя, что летали не мы, а американцы.

Далее богатого, но не очень разумного миллиардера уничтожают логикой: в ближайшие несколько лет никому не горит 60 тонн груза тащить в космос. Шах и мат. Добивает "лежачего" академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Железняков: «Не надо судить по одному полету, Falcon Heavy еще надо научиться летать».

Но даже если научится, есть еще одна проблема – он многоразовый. Игорь Маринин, главред журнала «Новости космонавтики» и тоже академик, сообщает: чем больше количество использований одного и того же изделия, тем больше требуется затрат и времени на его использование. Потом зрителю предъявляют военного эксперта Алексея Леонкова, редактирующего журнал «Арсенал Отечества». Леонков не оставляет камня на камне от утверждения, что запуск Falcon Heavy — прорыв в частной космонавтике. Потому что всем известно, что Маска спонсирует Пентагон.

«Он создает целое пространство, в котором потребитель будущего привыкает к новой жизни…» – вклинивается с восторженной репликой член Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев, но монтажная склейка не дает ему похвалить Маска как следует.

В новостном блоке Первого канала сообщение про запуск Falcon Heavy завершили рассказом про МКС. Там российские космонавты и астронавты из США и Японии провели первый орбитальный турнир по бадминтону. По особым космическим правилам, счет не велся.

«В умении пиарить свои проекты Илону Маску не откажешь», – начинает свой сказ про полет на Марс НТВ в программе «Сегодня». В новостных роликах уточняет, что миллиардер рассчитывал, что все закончится взрывом. Но как-то пронесло.

Пятый канал разбавил череду новостей про Falcon Heavy (в переводе – "Тяжелый сокол") везучего Маска позитивом: самарские ученые спроектировали облегченный спутник для снимков из космоса». Спутник называется «Аист».

На Пятом тоже выступил эксперт Игорь Маринин. Он рассказал, что запуск «Теслы» к Марсу — фикция. «Потому что сейчас баллистические данные не позволяют делать запуски к Марсу. Он сделал запуск в сторону от Солнца к Поясу астероидов». Затем главный редактор журнала «Новости космоса» снова уязвил многоразовость Falcon Heavy. Кому он нужен, многоразовый, «не всякий заказчик захочет платить за пользование бэушной техникой».

«РЕН-ТВ» сообщило зрителям, что «Илон Маск выстрели в космос своим личным автомобилем». «Но называть ракету многоразовой нельзя, и живых людей в ней перевозить тоже нельзя, – говорит корреспондент. – А значит, доставлять людей в космос, по крайне мере пока, будут только российские пилотируемые корабли».

Последний тезис подтверждает Андрей Ионин, член-корреспондент РАН: «У нас есть великолепная пилотируемая система «Союз». Правда, она только для ближнего космоса».

«Проводя запуск суперракеты, Маск преследовал еще и личную цель, – забил последний гвоздь в репутацию папы сверхтяжелой ракеты диктор «РЕН-ТВ». – Он мечтает начать марсианскую одиссею человечества».

Нормальность восстановлена*.

Венера Галеева