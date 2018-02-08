Очевидцы: На Восстания неизвестный пырнул ножом девушку

Молодой человек с ножом в руках набросился на петербурженку у станции метро «Площадь Восстания» днём 8 февраля.

Об этом около 13:40 сообщили очевидцы. Как рассказали корреспонденту «Фонтанки» свидетели случившегося, юноша и его спутница сидели около метро. Видимо, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил потерпевшую ножом в горло и побежал в сторону ТЦ «Галерея». Его попытались остановить, но нападавший кинулся на проезжую часть на красный свет. Он чуть не угодил под машину, но в результате успел скрыться. Через 15 минут на место происшествия прибыла скорая.

О тяжести ранения пострадавшей информации нет.