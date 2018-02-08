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08.02.2018 15:24

На квартиры в «Ясно.Янино» скидки весь февраль

На квартиры в «Ясно.Янино» скидки весь февраль
ГК «КВС»

Февраль – самый короткий месяц в году, торопитесь купить однокомнатную и трехкомнатную квартиру в «Ясно.Янино».

Присоединяйтесь к счастливым обладателям квартир в микрорайоне «Ясно.Янино». Если Вы давно мечтаете о своем жилье или планируете обустроить уютное гнездышко для небольшой семьи или наоборот купить более просторную квартиру, то у Вас появилась возможность сделать это еще выгоднее. 

Только до конца февраля на однокомнатные квартиры на первом этаже в ЖК «Ясно.Янино» действует скидка до 80 000 рублей, а на трехкомнатные – до 130 000 рублей. Специальное предложение действует при любой форме оплаты.

Акция действует на квартиры в первой очереди микрорайона «Ясно.Янино». Получив ключи, можно сразу переезжать в новое полностью готовое жилье от ГК «КВС». Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой «под ключ». Вам не придется тратить время и средства на ремонт. Компания «КВС» позаботилась о том, чтобы Вы могли сразу переехать и наслаждаться жизнью в новой квартире. Так, в комнате, на кухне и в коридоре виниловые обои уже оклеены, на полу уложен износостойкий ламинат, стены и пол в санузлах отделаны керамической плиткой. Установлен весь комплект сантехнического оборудования.

Вам останется только перевезти свои вещи, купить необходимую мебель, предметы интерьера и праздновать новоселье в кругу семьи и друзей!

Кроме того, в первой очереди микрорайона «Ясно.Янино» откроются два медицинских центра для детей и взрослых, в котором будут принимать врачи общей практики и узкие специалисты. Уже осенью распахнет свои двери для малышей детский центр развития. Магазины шаговой доступности, салоны красоты, пекарни и другие сервисы также вскоре появятся в жилом микрорайоне.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО»  (застройщик ООО "КВС – Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

Сроки проведения акции: с 1 по 28 февраля 2018г., организатор ООО «КВС Девелопмент», юр.адрес : Россия, 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д.1, корп.5, лит.А., ИНН: 7802825802, подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно ознакомиться на сайте http://www.kvsspb.ru/akcii/

 


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