Силовики применили слезоточивый газ против журналистов украинских "Вестей"

Силовики применили слезоточивый газ против журналистов украинского издания "Вести", здание заблокировано ими с утра 8 февраля.

Утром с обысками в офис БЦ "Гулливер" в Киеве, где расположены редакции газеты, сайта, а также радио "Вести", нагрянули сотрудники Национальной полиции и главной военной прокуратуры ГПУ, сообщают украинские журналисты. Позднее в Нацагентстве по возврату активов заявили, что "взяли под контроль" помещения медиахолдинга.

"Мы начали задавать вопросы относительно того, можем ли забрать вещи, зачем силовики притащили с собой арматуру и кто они вообще такие, ведь судя по экипировке — это представители охранной фирмы. В ответ нас обрызгали из баллончиков", — цитирует сотрудниц редакции сайт "Вестей".

Число пострадавших не указано. Журналисты жалуются на сильную головную боль и головокружение.

"Становится все интереснее! После того как силовики тягали в редакцию какие-то вещи, в офисе "Вестей", по их словам, найдено "что-то интересное". Вызвана следственная группа. Похоже, готовится провокация и обвинение журналистов в преступлениях", — написала главный редактор издания Оксана Омельченко на своей странице в Facebook. Силовики объясняют эти действия тем, что медиахолдинг незаконно занимает эти помещения и должен их освободить по решению суда.

В союзе журналистов Украины действия силовиков назвали препятствованием работе СМИ.

"Это проявление дикости людей у власти и людей в погонах. Интересует прокуроров недвижимость? Придите в пиджаках. И не трогайте журналистов", — отметил глава союза Сергей Томиленко.

Украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе "Вестей". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг закроют до конца 2017 года.