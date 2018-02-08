Зимняя «Гонка Героев»: Как не замерзнуть и получить удовольствие
Зимняя «Гонка Героев» впервые пройдет в Петербурге в феврале. «Фонтанка» собрала профессиональные рекомендации, которые пригодятся как участникам «Гонки Героев», так и всем, кто стремится поддерживать себя в спортивной форме в любую погоду. Лайфхак поможет справиться с любыми препятствиями на пути к победе.
1 Экипировка – это ваша защита
Для прохождения полосы препятствий, для пробежек или выполнения других физических упражнений в морозную погоду необходимо позаботиться об экипировке. Используйте термобелье и не забудьте флисовую толстовку, ветровку для защиты от дождя, мокрого снега и ветра, компрессионные штаны, утепленные легинсы с начесом, беговые кроссовки с теплыми носками и, конечно же, перчатки. Кстати, футболки из хлопка использовать не рекомендуют, так как они не держат тепло и быстро мокнут.
2 Голова – в тепле
Известная рекомендация держать «ноги в тепле, живот в голоде, а голову – в холоде» все же надо понимать не в прямом, а в переносном смысле. Для утепления головы идеально подойдут бафы (шарфы-капюшоны), шапки и балаклавы, изобретенные, согласно легенде, во время Крымской войны замерзшими под Балаклавой солдатами британской армии.
3 Разминайся и разогревайся
Если собрались побегать на морозе, обязательно перед этим разогрейтесь. Самая простенькая разминка подготовит тело, связки и мышцы к предстоящему испытанию и даст вам преимущество перед не разогретыми соперниками.
Кстати, польза зимнего бега давно признана всеми, кто закаляет не только свой дух, но и свое тело. Установлено, что занятия спортом на морозе, в частности беговые упражнения при минусовой температуре, укрепляют сосуды, тренируют нервную систему, поднимают настроение и делают человека более устойчивым к депрессиям. Правда, все хорошо в меру. Перед выходом на старт человек должен здраво оценивать ситуацию: специалисты не советуют бегать при сильном ветре и температуре ниже 20 градусов.
4 Дыши носом
Дыхание – важный фактор, который должен учитываться не только профессиональными спортсменами, но и «героями-любителями». Во время зимнего бега важно дышать правильно: вдох всегда делается носом, а вот выдох можно производить и ртом. Только так морозный воздух успеет нагреться до приемлемой температуры перед поступлением в легкие.
5 Берегись гололеда
Маршрут, по которому вы накручиваете километры, должен быть безопасным. По льду далеко не убежишь, да и от травмы уберечься будет намного сложнее. При зимнем беге необходимо выбирать местность без гололеда, а также с минимальным количеством подъемов и спусков (лучше совсем без них). На ровной и прямой трассе намного сложнее оказаться в ситуации «коровы на льду».
6 Косметика для всех
Во время зимнего бега большая часть тела закрыта одеждой. Как правило, снаружи остается только лицо. И если свежий румянец – это прекрасно, то в поврежденной морозом коже нет ничего хорошего.
Лицо при занятиях спортом на свежем воздухе можно защитить от обветривания и низких температур питательным кремом, а на губы нанести гигиеническую помаду. И мужчинам не стоит воротить нос от подобных процедур, а то можно этот самый нос сильно обморозить.
7 Не тормози
Во время и после пробежки не следует резко останавливаться и уж тем более не надо сидеть на ближайшем сугробе, чтобы перевести дух. Движение разогретых бегом мышц и связок необходимо замедлять постепенно.
Переходите с быстрого бега на бег трусцой, даже если сильно устали, не замирайте, как зайцы при виде волка. Даже двухминутный перерыв приведет к тому, что пропитанная потом одежда начнет остывать, а следом за ней начнет остывать и весь организм.
8 Пить или не пить?
Перед выходом из дома или незадолго до старта, если речь идет о «Гонке Героев», можно сделать несколько глотков теплой воды. Во время самого забега от обильного питья рекомендуют воздержаться.
Если глоток теплого чая никому не повредит, то от холодной воды нужно будет отказаться полностью, ведь она может сыграть с разгоряченным организмом очень плохую шутку. Порция холодной жидкости запросто приводит к сильной простуде. Уж лучше добежать до финиша, переодеться и уже тогда порадовать себя горячим чаем с медом.
9 Идите в баню!
После пробежки нужно принять горячий душ, а в идеале – сходить в баню. Если ни душа, ни парилки и ни сауны поблизости от финиша не оказалось, то в обязательном порядке следует найти теплое помещение, чтобы переодеться в сухую одежду. Не забудьте упаковать ноги в шерстяные носки.
10 Думайте головой
С особой осторожностью стоит заниматься бегом тем, кто страдает различными хроническими заболеваниями, а также людям пожилого возраста и тем, кто перенес травмы или операции. Желательно, перед занятием спортом, проконсультироваться у врача. Если присутствуют противопоказания, то специалист обязательно посоветует, чем заменить бег зимой.
Справка: «Гонка Героев» – это популярный забег с препятствиями, который проходит в самых разных регионах России. Изначально «Гонки» проводились только летом. В Петербурге они впервые прошли в 2015 году. Напомним, что «Фонтанка» стала одним из первых участников гонки.
Зимняя «Гонка Героев» пройдет в Петербурге впервые 24 февраля на горнолыжном курорте «Игора». Ранее этот формат был опробован в Москве, а несколько недель назад зимние старты состоялись в немецком Нюрбургринге (это была первая «Гонка Героев», проведенная за рубежом). По словам регионального представителя состязания Ильи Дыбова, в соревновании примут участие около 1600 человек, как поклонники мероприятия из числа офисных работников, так и команды различных ведомств. Свое участие уже подтвердили сотрудники ГИБДД и МЧС по Петербургу.
Подробнее о мероприятии вы можете узнать на сайте «Афиши».