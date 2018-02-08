Зимняя «Гонка Героев»: Как не замерзнуть и получить удовольствие

3 Разминайся и разогревайся

Если собрались побегать на морозе, обязательно перед этим разогрейтесь. Самая простенькая разминка подготовит тело, связки и мышцы к предстоящему испытанию и даст вам преимущество перед не разогретыми соперниками.

Кстати, польза зимнего бега давно признана всеми, кто закаляет не только свой дух, но и свое тело. Установлено, что занятия спортом на морозе, в частности беговые упражнения при минусовой температуре, укрепляют сосуды, тренируют нервную систему, поднимают настроение и делают человека более устойчивым к депрессиям. Правда, все хорошо в меру. Перед выходом на старт человек должен здраво оценивать ситуацию: специалисты не советуют бегать при сильном ветре и температуре ниже 20 градусов.