Еще
14:24 09.02.2018
Спорт

Зимняя «Гонка Героев»: Как не замерзнуть и получить удовольствие

Зимняя «Гонка Героев»: Как не замерзнуть и получить удовольствие
предоставлены организаторами «Гонки Героев»

Зимняя «Гонка Героев» впервые пройдет в Петербурге в феврале. «Фонтанка» собрала профессиональные рекомендации, которые пригодятся как участникам «Гонки Героев», так и всем, кто стремится поддерживать себя в спортивной форме в любую погоду. Лайфхак поможет справиться с любыми препятствиями на пути к победе.

Версия для печати
09.02.2018 11:37
Зимняя «Гонка Героев»: Как не замерзнуть и получить удовольствие
  1. Экипировка – это ваша защита
  2. Голова – в тепле
  3. Разминайся и разогревайся  
  4. Дыши носом
  5. Берегись гололеда
  6. Косметика для всех
  7. Не тормози
  8. Пить или не пить?
  9. Идите в баню!
  10. Думайте головой

1 Экипировка – это ваша защита

Для прохождения полосы препятствий, для пробежек или выполнения других физических упражнений в морозную погоду необходимо позаботиться об экипировке. Используйте термобелье и не забудьте флисовую толстовку, ветровку для защиты от дождя, мокрого снега и ветра, компрессионные штаны, утепленные легинсы с начесом, беговые кроссовки с теплыми носками и, конечно же, перчатки. Кстати, футболки из хлопка использовать не рекомендуют, так как они не держат тепло и быстро мокнут.   

2 Голова – в тепле

Известная рекомендация держать «ноги в тепле, живот в голоде, а голову – в холоде» все же надо понимать не в прямом, а в переносном смысле. Для утепления головы идеально подойдут бафы (шарфы-капюшоны), шапки и балаклавы, изобретенные, согласно легенде, во время Крымской войны замерзшими под Балаклавой солдатами британской армии.

3 Разминайся и разогревайся  

Если собрались побегать на морозе, обязательно перед этим разогрейтесь. Самая простенькая разминка подготовит тело, связки и мышцы к предстоящему испытанию и даст вам преимущество перед не разогретыми соперниками.    

Кстати, польза зимнего бега давно признана всеми, кто закаляет не только свой дух, но и свое тело. Установлено, что занятия спортом на морозе, в частности беговые упражнения при минусовой температуре, укрепляют сосуды, тренируют нервную систему, поднимают настроение и делают человека более устойчивым к депрессиям. Правда, все хорошо в меру. Перед выходом на старт человек должен здраво оценивать ситуацию: специалисты не советуют бегать при сильном ветре и температуре ниже 20 градусов. 

4 Дыши носом

Дыхание – важный фактор, который должен учитываться не только профессиональными спортсменами, но и «героями-любителями». Во время зимнего бега важно дышать правильно: вдох всегда делается носом, а вот выдох можно производить и ртом. Только так морозный воздух успеет нагреться до приемлемой температуры перед поступлением в легкие.  

5 Берегись гололеда

Маршрут, по которому вы накручиваете километры, должен быть безопасным. По льду далеко не убежишь, да и от травмы уберечься будет намного сложнее. При зимнем беге необходимо выбирать местность без гололеда, а также с минимальным количеством подъемов и спусков (лучше совсем без них). На ровной и прямой трассе намного сложнее оказаться в ситуации «коровы на льду». 

6 Косметика для всех

Во время зимнего бега большая часть тела закрыта одеждой. Как правило, снаружи остается только лицо. И если свежий румянец – это прекрасно, то в поврежденной морозом коже нет ничего хорошего. 

Лицо при занятиях спортом на свежем воздухе можно защитить от обветривания и низких температур питательным кремом, а на губы нанести гигиеническую помаду. И мужчинам не стоит воротить нос от подобных процедур, а то можно этот самый нос сильно обморозить. 

7 Не тормози

Во время и после пробежки не следует резко останавливаться и уж тем более не надо сидеть на ближайшем сугробе, чтобы перевести дух. Движение разогретых бегом мышц и связок необходимо замедлять постепенно. 

Переходите с быстрого бега на бег трусцой, даже если сильно устали, не замирайте, как зайцы при виде волка. Даже двухминутный перерыв приведет к тому, что пропитанная потом одежда начнет остывать, а следом за ней начнет остывать и весь организм.  

8 Пить или не пить?

Перед выходом из дома или незадолго до старта, если речь идет о «Гонке Героев», можно сделать несколько глотков теплой воды. Во время самого забега от обильного питья рекомендуют воздержаться. 

Если глоток теплого чая никому не повредит, то от холодной воды нужно будет отказаться полностью, ведь она может сыграть с разгоряченным организмом очень плохую шутку. Порция холодной жидкости запросто приводит к сильной простуде. Уж лучше добежать до финиша, переодеться и уже тогда порадовать себя горячим чаем с медом.    

9 Идите в баню!

После пробежки нужно принять горячий душ, а в идеале – сходить в баню. Если ни душа, ни парилки и ни сауны поблизости от финиша не оказалось, то в обязательном порядке следует найти теплое помещение, чтобы переодеться в сухую одежду. Не забудьте упаковать ноги в шерстяные носки.  

10 Думайте головой

С особой осторожностью стоит заниматься бегом тем, кто страдает различными хроническими заболеваниями, а также людям пожилого возраста и тем, кто перенес травмы или операции. Желательно, перед занятием спортом, проконсультироваться у врача. Если присутствуют противопоказания, то специалист обязательно посоветует, чем заменить бег зимой. 

Справка: «Гонка Героев» – это популярный забег с препятствиями, который проходит в самых разных регионах России. Изначально «Гонки» проводились только летом. В Петербурге они впервые прошли в 2015 году. Напомним, что «Фонтанка» стала одним из первых участников гонки.  

Зимняя «Гонка Героев» пройдет в Петербурге впервые 24 февраля на горнолыжном курорте «Игора». Ранее этот формат был опробован в Москве, а несколько недель назад зимние старты состоялись в немецком Нюрбургринге (это была первая «Гонка Героев», проведенная за рубежом). По словам регионального представителя состязания Ильи Дыбова, в соревновании примут участие около 1600 человек, как поклонники мероприятия из числа офисных работников, так и команды различных ведомств. Свое участие уже подтвердили сотрудники ГИБДД и МЧС по Петербургу. 

Подробнее о мероприятии вы можете узнать на сайте «Афиши». 

Зимняя «Гонка Героев»: Как не замерзнуть и получить удовольствие
 

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.