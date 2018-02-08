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08.02.2018 15:03

У «Континента» на Стачек открылась «парная»

Теплотрассу прорвало в Кировском районе Петербурга днём 8 февраля. 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Петербурга», парение на проспекте Стачек заметили около 14:10. Прибыв на место, специалисты обнаружили дефект на трубопроводе у дома №99 (по этому адресу находится торговый центр «Континент»).

Сейчас теплоэнергетики занимаются локализацией аварии, после чего станет известно количество зданий, где временно ограничат теплоснабжение.

На данный момент движение транспорта ограничено по улице Маршала Казакова от проспекта Стачек в сторону проспекта Маршала Жукова.

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Не стоит также спасать машины, оказавшиеся в зоне разлива кипятка: ответственность компании застрахована.

 

 

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Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
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Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
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