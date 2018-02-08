У «Континента» на Стачек открылась «парная»

Теплотрассу прорвало в Кировском районе Петербурга днём 8 февраля.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Петербурга», парение на проспекте Стачек заметили около 14:10. Прибыв на место, специалисты обнаружили дефект на трубопроводе у дома №99 (по этому адресу находится торговый центр «Континент»).

Сейчас теплоэнергетики занимаются локализацией аварии, после чего станет известно количество зданий, где временно ограничат теплоснабжение.

На данный момент движение транспорта ограничено по улице Маршала Казакова от проспекта Стачек в сторону проспекта Маршала Жукова.

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Не стоит также спасать машины, оказавшиеся в зоне разлива кипятка: ответственность компании застрахована.