В Петербурге осуждена мать покусанного и доведенного до рахита ребенка

Жительницу Петербурга осудили за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Сына женщины с многочисленными ранами от укусов собаки заметили соседи в парадной.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы, в мае 2016 года в отдел полиции по Калининскому району доставили мальчика 2010 года рождения в грязной одежде и со следами укусов собаки на теле.

Позже врачи диагностировали у ребёнка множественные гематомы, ссадины, раны, астено-невротический синдром, паховую грыжу, деформацию грудной клетки. У несовершеннолетнего имелись признаки перенесенного рахита, связанного с недостатком питания, витаминов и прогулок на свежем воздухе.

Мать мальчика отдали под суд.

«Подсудимая не обеспечила надлежащие социально-бытовые условия для своего малолетнего сына и не изолировала от него свою собаку. Это явилось причиной многочисленных телесных повреждений у ребенка. Женщина также не оформила посещение сыном детского сада, других дошкольных учреждений, детской поликлиники»,— рассказали в прокуратуре.

Вину петербурженка не признала, заявив, что в случившемся виноваты.... сам ребенок и его бабушка.

Мировой суд судебного участка №55 признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 300 часов обязательных работ. В настоящее время ее также пытаются лишить родительских прав.