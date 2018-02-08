ФСИН объяснила, как пожизненно осужденный смог покинуть «Полярную сову»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России объяснила, каким образом на свободе оказался приговоренный к пожизненному заключению Анвар Масалимов. В ведомстве заявили, что мужчина покинул колонию «Полярная сова» еще летом 2016 года после переквалификации уголовного дела.

Как пояснили в ведомстве 8 февраля, информация о том, что получивший срок за убийство Масалимов оказался на свободе по условно-досрочному освобождению, неверна.

«29 октября 1992 года осужденный был приговорен к смертной казни. В 1998 году смертная казнь была ему заменена на пожизненное лишение свободы. ...Осужденный неоднократно обращался в суды различной инстанции по Вологодской области с кассационными жалобами о смягчении приговора», – говорится в сообщении ФСИН.

В 2008 году Белозерский районный суд Вологодской области изменил приговор со статьи 102 УК РСФСР («Убийство при отягчающих обстоятельствах») на статью 103 УК РСФСР («Умышленное убийство»), при которой максимальное наказание достигает 10 лет лишения свободы. По данным СМИ, из приговора исключили отягчающие обстоятельства, в частности, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

В 2012 году Масалимова перевели в колонию «Полярная сова» на Ямале. 22 июня 2016 года туда поступил оригинал постановления Вологодского областного суда об освобождении мужчины на основании статьи 10 УК РФ в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного. В этот же день Масалимов покинул колонию.

Где он находится сейчас, неизвестно, поскольку к нему не применяли меры административного надзора. Издание «Московский комсомолец» накануне сообщило, что мужчину видели в Москве.

Всего Масалимов совершил два убийства, за первое получил 15 лет лишения свободы. Освободившись, в 1991 году он убил и расчленил знакомого пенсионера, после чего получил новый срок. В «Полярной сове» компанию мужчине составляли битцевский маньяк Пичушкин, чеченский террорист Кулаев (участник захвата школы в Беслане), магазинный стрелок майор Евсюков и петербургский неонацист Воеводин.