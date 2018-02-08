Суд принял к рассмотрению иск о личном банкротстве владельца «Юлмарта»

В арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области началось рассмотрение дела о личном банкротстве петербургского совладельца онлайн-ретейлера «Юлмарт» Михаила Васинкевича.

Как сообщала «Фонтанка», заявление о признании предпринимателя несостоятельным в декабре 2017 года подал его партнер Дмитрий Костыгин. Как следует из определения суда, опубликованного 7 февраля, дело принято к рассмотрению, первое заседание назначено на 21 марта.

Дмитрий Костыгин требует с Михаила Васинкевича 405 млн рублей. Это выплата за кредит в Газпромбанке, который «Юлмарт» взял в 2014 году. Поручителями по займу выступили оба партнера, но гасить его пришлось одному Костыгину. Как сообщал представитель бизнесмена, в 2015-2016 годах тот неоднократно просил партнера добровольно разделить долговое бремя. Вместо этого Васинкевич в пользу других лиц оформил право на принадлежавшие ему недвижимость, автомобили и доли в бизнесе, не оставив Костыгину иного выхода, как требовать личного банкротства.

Напомним, «Юлмарт» последние два года переживает акционерный конфликт, который уже стал причиной финансовых проблем и исков от кредиторов. В компании утверждают, что личное банкротство Васинкевича никак не отразится на деятельности компании.