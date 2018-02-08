Защита Белых обжаловала восьмилетний приговор
Защита обжаловала приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взяточничество на 8 лет колонии строгого режима. Об этом 8 февраля заявил его адвокат Андрей Грохотов.
«Буквально вчера я получил полную мотивированную копию приговора и сегодня подал краткую апелляционную жалобу на него… Мы будем бороться не только за вопросы, связанные с квалификацией, в рамках которой суд оценил действия Никиты Юрьевича, но и за вопросы, связанные с мерой наказания — его адекватностью и суровостью», — сообщил адвокат Андрей Грохотов на пресс-конференции в Москве, сообщают российские СМИ.
Как сообщала "Фонтанка", бывший губернатор Кировской области Никита Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Соответствующее решение вынесла 1 февраля судья Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко. Ему также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей. Осуждённый не сможет занимать госдолжности на протяжении трех лет. Защита заявила, что обжалует приговор. В своем последнем слове 26 января Белых опроверг вину по всем инкриминируемым эпизодам. Гособвинение просило его приговорить к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн рублей.
Справка:
По версии следствия, бывший губернатор Кировской области получил в общей сложности 600 тысяч евро в виде взяток. Из них 200 тысяч – от предпринимателя Альберта Ларицкого в 2011 – 2012 годах за обещание взять под крыло фирму последнего, а также дать его инвестиционным проектам приоритетный статус. В то время бизнесмен владел ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес». В 2013 году Ларицкого сменил Юрий Судгаймер. Дела в компаниях пошли плохо. Никита Белых, оценив масштаб коммерческой трагедии, попросил еще 400 тысяч евро. Как говорится в материалах уголовного дела, за эти деньги тогдашний губернатор дал слово Судгаймеру спасти фирмы от порчи лесных участков и парализации предпринимательской деятельности.