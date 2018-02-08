Банк «Восточный» получил штраф за рассылку валентинок

Петербургское УФАС оштрафовало ПАО КБ «Восточный» за незаконную SMS-рассылку ко Дню святого Валентина.

Как сообщила 8 февраля пресс-служба ведомства, кредитная организация направила петербуржцам (в управление обратились двое из них) сообщения, в котором предлагала «кредит на выгодных условиях», чтобы порадовать «свою половинку» в День всех влюбленных. По словам абонентов, они согласия на это не давали, а банк в ходе рассмотрения дела не предоставил доказательств обратного.

В соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ это является нарушением закона. ПАО КБ «Восточный» за два нарушения назначен штраф в 220 тысяч рублей, отмечают в УФАС.