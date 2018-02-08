Пользователи обсуждают бюллетень для голосования с лаконичным текстом о Путине

В то время как в Москве проходит заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которой были зарегистрированы два последних кандидата в президенты, в Сети 8 февраля появилась фотография бюллетеня для голосования.

В списке восемь фамилий. Интернет-пользователи обращают внимание на визуальное выделение кандидата, чья фамилия находится в середине перечня, — Владимира Путина. Если у его конкурентов много сопроводительной информации — регалии, должности и т. п., то напротив фамилии Путина лаконичный текст: «1952 года рождения, место жительства — город Москва; Президент Российской Федерации; самовыдвиженец». Интернет-пользователи обратили на это внимание и интерпретируют эту лаконичность каждый по-своему.

«Все четко по закону. Но у него просто должность так называется!» – ответила общественности глава ЦИК Элла Памфилова.

Она подчеркнула: информация о кандидатах, которая указана в бюллетене, – это то, что получено от них самих, а также с ними согласовано.

Напомним, выборы главы государства пройдут 18 марта.