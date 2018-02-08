Генпрокурор Украины пообещал, что Саакашвили покинет страну. Добровольно или принудительно

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что если экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили откажут в политическом убежище на Украине, он получит возможность добровольной или принудительной депортации в выбранную им страну.

Об этом он рассказал 8 февраля в интервью украинскому телеканалу ТСН. "Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище на Украине, возникнет несколько возможностей для него. Первая — добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья", — сказал Луценко в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1", опубликованном в четверг.

По его информации, в Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей. "Второй путь — добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу — то есть, Польшу. А также экстрадиция по требованию Главной прокуратуры Грузии", — добавил генпрокурор.

Он также рассказал, что недавно провел встречу с одним из руководителей грузинской прокуратуры, он в очередной раз подтвердил желание получить Саакашвили по экстрадиции. "Для меня было бы самым трудным последнее решение. Потому что экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение", — сказал Луценко.

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.