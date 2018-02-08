Tesla Илона Маска отчиталась о рекордном убытке после старта Falcon Heavy

Производитель электромобилей Tesla отчитался о рекордном убытке в 675 миллионов долларов в четвертом квартале 2017 года. Это самый худший показатель за всю историю компании по итогам квартала, следует из финансовых результатов, объявленных 7 февраля.

По итогам всего 2017 года Tesla ушла в минус на 1,4 млрд долларов. Во время телефонной конференции с аналитиками глава Tesla Илон Маск признал, что компания столкнулась с трудностями при производстве аккумуляторных батарей для электромобилей Model 3, однако рассчитывает выйти на заявленную мощность в 5 тысяч автомобилей в неделю во втором квартале 2018 года. В Tesla также рассчитывают, что темпы роста выручки в 2018 году будут значительнее прошлогодних. На котировках акций компании публикация отчетности практически не отразилась.

Публикация финансовых результатов почти совпала по времени с сообщением об успешном старте в космос Falcon Heavy, самой тяжелой ракеты в мире, который провел другой проект Илона Маска Space X. На борту в качестве полезной нагрузки был автомобиль Tesla.

Ранее официальный представитель «Роскосмоса» Игорь Буренков предположил, что два события совпали неспроста. «Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Ну, я не знаю, это конспирология или нет, но это очень хороший трюк, это замечательно», – сказал он.