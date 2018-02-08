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08.02.2018 14:03

Недомогание пассажира ограничило работу «Сенной»

Станция синей ветки петербургского метрополитена работает только на выход днем 8 февраля. На единственном работающем на спуск эскалаторе пассажир почувствовал себя плохо. 

Как сообщили в пресс-службе подземки, с 13:49 людей перестали пускать на «Сенную». Единственный доступный пассажирам эскалатор работает только на подъем. Еще один находится в ремонте, а на третьем, работающем как раз на спуск, человек почувствовал себя плохо. Пока работники метро оказывают ему помощь, «Сенная» работает только на выход. На движении поездов сбой не отразился.


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